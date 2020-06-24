«МБХ медіа»: літак, на якому пересувається Світлана Медведєва, полетів до Німеччини

Літак Bombardier Global 5000 з бортовим номером M-SKSM, на якому пересувається дружина екс-прем’єра Світлана Медведєва, полетів до Німеччини, незважаючи на призупинення Росією міжнародного сполучення. Про це повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на дані сервісу ADS-B Exchange.

Борт вилетів з московського аеропорту Внуково в 08.13 і приземлився в аеропорту Франкфурта-на-Майні в 10:46.

Про те, що літаком за 50 млн доларів користується Світлана Медведєва, в грудні 2019 року повідомляв Фонд боротьби з корупцією. Раніше в червні цей літак літав на Кіпр і в Латвії.

ЗМІ не раз відзначали, що, незважаючи на карантин по коронавирусу, літаки, пов’язані з головами держкомпаній і близьким оточенням президента РФ Володимира Путіна, продовжують літати за кордон. У їх числі ЗМІ називали бізнес-джети, на яких пересуваються Ігор Сєчін, Аркадій Ротенберг, Ігор Шувалов.