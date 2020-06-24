«Я тобі не сосна»: в таких футболках зобов’язані прийти у ВР всі жінки СН

Корабельна Сосна. Ти — жінка. Ти — депутат. Ти — член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Ти — голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.
Де твоя гідність?
Ти навіщо цих конченых виправдовуєш?
Ти навіщо ковтаєш з доброї волі порцію цих принижень?
Ти навіщо у свої майже 42 роки виставляєш себе нікчемою?
Ці два заплили Ален Делона.
Тебе — жінку, перетворили у бабу
Тебе — жінку, обговорюють як кобилу.
Тебе — жінку, прирівняли то до колоди, чи то до проституке.
Вони не обговорюють твій розум.
Вони не обговорюють твоє освіта.
Вони не обговорюють твій професіоналізм.
Вони обговорюють твій тюнінг.
#Я_ТЕБЕ_НЕ_СОСНА
#Я_ТЕБЕ_НЕ_БАБА
Саме в таких футболках зобов’язані прийти в сесійний зал ВР всі жінки СН. Якщо у мужиків цієї Фракції немає яєць публічно зізнатися і вибачитися.
І якщо це не зробить сама героїня, то таку футболку зобов’язана публічно надіти дружина президента.
Ау! Там в Дурдомі.
Ви не корабельні сосни.
Ви не робочі баби.
Не мовчіть.
Наостанок.
Мені сумно, що мудрий український народ вибрав цей непотріб нашої спільної владою і продовжує чекати від цих опудал виконання своїх мрій.