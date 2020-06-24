«Я тобі не сосна»: в таких футболках зобов’язані прийти у ВР всі жінки СН

Корабельна Сосна. Ти — жінка. Ти — депутат. Ти — член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ти — голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Де твоя гідність?

Ти навіщо цих конченых виправдовуєш?

Ти навіщо ковтаєш з доброї волі порцію цих принижень?

Ти навіщо у свої майже 42 роки виставляєш себе нікчемою?

Ці два заплили Ален Делона.

Тебе — жінку, перетворили у бабу

Тебе — жінку, обговорюють як кобилу.

Тебе — жінку, прирівняли то до колоди, чи то до проституке.

Вони не обговорюють твій розум.

Вони не обговорюють твоє освіта.

Вони не обговорюють твій професіоналізм.

Вони обговорюють твій тюнінг.

#Я_ТЕБЕ_НЕ_СОСНА

#Я_ТЕБЕ_НЕ_БАБА

Саме в таких футболках зобов’язані прийти в сесійний зал ВР всі жінки СН. Якщо у мужиків цієї Фракції немає яєць публічно зізнатися і вибачитися.

І якщо це не зробить сама героїня, то таку футболку зобов’язана публічно надіти дружина президента.

Ау! Там в Дурдомі.

Ви не корабельні сосни.

Ви не робочі баби.

Не мовчіть.

Наостанок.

Мені сумно, що мудрий український народ вибрав цей непотріб нашої спільної владою і продовжує чекати від цих опудал виконання своїх мрій.