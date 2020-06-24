Близько десятка нардепів мають зв’язки з кримінальними авторитетами: у Авакова розкрили подробиці

Близько десятка народних депутатів України нібито «мають зв’язки із злочинними угрупованнями».

Про це в інтерв’ю «Цензор.НЕМАЄ» повідомив начальник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Руслан Марчук. На питання про те, наскільки ці впливові політики і є серед них є голови комітетів, він відповів: «Це просто депутати». Називати конкретні імена правоохоронець не став.

За словами Марчука, злодії в законі також намагаються впливати на чиновників регіонального рівня і фінансують деяких з них.

«Більше того, в деяких випадках злодії в законі впливають і на призначення людей в правоохоронні органи. За ними стоять цілі злочинні синдикати з розгалуженою структурою, зі своєю службою безпеки, яка добре оснащена технічно», – сказав начальник департаменту.

Правоохоронець додав: ймовірність того, що нардепи, які опинилися під впливом криміналітету, сядуть разом зі своїми «кураторами», дуже невисока.

«На даний момент у нас немає даних про те, що депутати беруть активну участь у діяльності злочинної групи або злочинного співтовариства.

Якщо ми отфиксируем якісь дії, які спрямовані на вчинення злочину, природно, ми будемо інформувати Генерального прокурора про таку подію і далі вживати заходів по документуванню», – підкреслив він.

Зазначимо, як розповів Марчук, всього на сьогоднішній день в Україні знаходяться приблизно до 15 злодіїв у законі. Одному з них висунуто підозру у вчиненні умисного вбивства, з початку року затримано п’ятеро. Також є й ті, хто керує кримінальними процесами з-за кордону.