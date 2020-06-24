Журналісти Bihus.info з’ясували, кого генпрокурор Ірина Венедиктова набрала собі в заступники і як ці люди пов’язані зі збіглим президентом Віктором Януковичем.

«Пам’ятаєте, як Венедиктова, як тільки прийшла в ГБР, призначила заступником адвоката Януковича? На це її потяг до «колишнім» не пройшла», – запевняють журналісти.

Отже, як з’ясувалося, серед заступників генпрокурора:

— Андрій Любович – має медаль від Януковича завдяки екс-генпрокурору Віктору Пшонці. Нібито за розслідування терактів у Дніпрі, от тільки справа розвалилася, а звинуватили прокуратуру у фальсифікації справи.

— Олексій Симоненко – звання «заслуженого юриста», кілька медалей та ордена – теж від Януковича, але вже з подачі екс-глави СБУ Валерія Хорошковського.

— Ігор Мустеца – через суд намагався скасувати рішення районної ради в підтримку Евромайдана, імпічменту Януковича і відставки Миколи Азарова.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу проти Венедиктової з-за незадекларованого майна.

Також повідомлялося, що Венедиктова переїхала в Київ у минулому році, однак досі не внесла в електронну декларацію квартиру в столиці, в якій вона живе.

Крім того, чоловік Венедиктової, Денис Колесник, який у листопаді 2019 року отримав посаду заступника начальника Департаменту Кіберполіції, згідно декларації, до цих пір проживає в Харкові.

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SKELET-info

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Заступниками Венедиктової стали борець з Майданом і нагороджені Януковичем чиновники оновлено: 24 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0