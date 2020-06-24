У Києві дозволили відкрити басейни

У Києві дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнів, театрів і кінотеатрів. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

«Як ви знаєте, уряд дозволив і міська влада у зв’язку з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці ресторанів (без дитячих кімнат), кафе, басейнів (для індивідуальних тренувань), а також проведення культурних та мистецьких заходів до 10 осіб. Можуть працювати театри і кінотеатри. але з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними», — заявив Кличко.

З приводу басейнів: їм дозволили відкритися для індивідуальних тренувань і для вихованців спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, учнів-студентів установ спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання навчально-тренувальних груп 2-го року навчання і старше.

За словами мера, комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, при яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим місто буде контролювати дотримання правил роботи всіма закладами.

«Підкреслю, у разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція», — наголосив Віталій Кличко.