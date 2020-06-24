На Житомирщині 3-річна дівчинка випала з дев’ятого поверху, поки батьки були на кухні

В Малині трирічна дівчинка випала з дев’ятого поверху, спершись на москітну сітку. Батьки в цей час перебували на кухні.

У Малині Житомирської області 3-річна дівчинка випала з вікна 9-го поверху. Медики борються за її життя. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Як зазначили у відомстві, у момент події в квартирі перебували батьки дитини і старша сестричка. Діти грали в кімнаті, а тато з мамою були на кухні. В якусь мить дівчинка опинилася на підвіконні й сперлася на москітну сітку у відкритому вікні, в результаті чого випала.

У несвідомому стані дитину терміново госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Була проведена операція. Зараз медики продовжують боротися за життя дівчинки.

Поліцейські перевіряють обставини події.