Який у вас ризик захворіти, якщо у співмешканця діагностували COVID-19

Люди похилого віку заражаються від близьких набагато частіше, ніж молодь. Вчені підкреслюють, що інфіковані стають заразними до появи симптомів.

Вчені проаналізували, як COVID-19 поширюється серед членів сім’ї хворого або співмешканців квартири. Нове дослідження опублікували в The Lancet Infectious Diseases.

Аналіз базувався на даних про спостереження за 349 хворими COVID-19 і 1964 людей, з якими вони контактували.

Інфіковані SARS-CoV-2 в цьому дослідженні рідко передавали вірус людям поза своїм домом і не членам сім’ї. Така ймовірність була всього 2,4%. Водночас, ризик зараження серед мешканців одного житла була 17,1%, а серед родичів – 12,4%.

Найвищим був ризик зараження у людей у ​​віці 60 років і старше: при спільному проживанні з інфікованим вони хворіли у 28% випадків, а ризик заразитися від родичів був 18,4%. Для молодих людей (20 років і молодше) ці ризики становили відповідно 6,4% і 5,2%.

Чому потрібно відстежувати контакти хворих на коронавірус

Вчені вказують, що ізоляція людей, які контактували з хворими, може відігравати важливу роль в профілактиці безсимптомного поширення інфекції.

Середня кількість людей, яких заражав один інфікований, в цьому дослідженні становила 0,5. Тобто, на двох інфікованих припадав один заражений. Але якщо контакти хворих людей не відстежувалися і не проводилася своєчасна ізоляція, цей показник мав тенденцію до збільшення.