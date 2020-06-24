Дума просить Генпрокуратуру перевірити матеріали DW, “Голосу Америки” і “Радіо Свободи”

Генпрокуратура Росії перевірить ряд публікацій закордонних ЗМІ, присвячених голосуванню за поправки до конституції. У число цих ЗМІ потрапила і DW.

Голова комісії Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії Василь Піскарьов заявив, що його комісія направила до Генпрокуратури матеріали низки зарубіжних ЗМІ, присвячені голосування за поправки до конституції.

Серед цих ЗМІ – “Голос Америки”, “Теперішній час”, “Радіо Свобода” і медіакомпанія DW, яку Піскарьов назвав “радіостанцією “Німецька хвиля”. Повідомлення про це з’явилося у вівторок, 23 червня, на сайті Держдуми.

Генпрокуратура повинна, за словами Піскарьова, “дати правову оцінку” цим публікаціям і “прийняти рішення відповідно до законодавства Російської Федерації”. Сам Піскарьов бачить в матеріалах цих ЗМІ “системне тиражування дезінформації” і пропаганду.

“У цих діях простежуються системні спроби надати зовнішній вплив на внутрішні справи Росії, вплинути на волевиявлення громадян нашої країни, що є неприпустимим і не повинно залишитися без відповіді згідно з чинним законодавством”, – заявив він.

DW категорично відкидає звинувачення з боку Держдуми Росії

Шеф-редактор медіакомпанії DW Мануела Каспер-Клерідж (Manuela Kasper-Claridge) висловила “категоричний протест проти необґрунтованих звинувачень” Держдуми. Співробітники Deutsche Welle “виступають за сумлінність, незалежність, прозорість і різноманіття думок у журналістиці”, які “характеризують їх щоденну роботу”, – підкреслила вона.

Це вже не перший випадок, коли депутати Держдуми обрушуються з критикою на іноземні ЗМІ. У серпні 2019 року вони ініціювали розслідування відносно в тому числі Deutsche Welle. Та ж сама комісія зверталася в Роскомнадзор, прокуратури, а також до міністерства юстиції і закордонних справ РФ з проханням розглянути питання про внесення медіакомпанії DW в чорний список – нібито за “втручання у внутрішні справи Росії”.

Рада по мовленню DW відкинув усі звинувачення і заявив, що робота медіакомпанії “жодним чином не може викликати нарікань”.