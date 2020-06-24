В Олександрівській лікарні Києва заповнено 57% ліжко-місць для хворих на коронавірус, в лікарні №9 – 75%, – Кличко

У столичних лікарнях перебувають сьогодні 232 пацієнти з COVID-19. 51 особа – у важкому стані.

Один хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції. “Хочу повідомити, що в столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, в тому числі – 9 дітей. Та 33 людини з підозрою на COVID-19. 51 хворий – у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень”, – заявив Кличко. Він також зазначив, що з діагнозом “пневмонія” за минулу добу госпіталізували 36 людей.

Усього запалення легень у медзакладах столиці лікують 432 хворих. Щодо заповненості ліжок в опорних лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус, то в Олександрівській лікарні заповнені 57% ліжок, у лікарні №4 – 33%, в лікарні №9 – 75%.

У міській дитячій інфекційній лікарні – 33% ліжок.