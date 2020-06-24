Делегація Киргизстану привезла на парад до Москви коронавірус: хто з лідерів опинився під загрозою

У членів делегації президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова діагностували коронавирусную інфекцію.

Як відомо, вранці 24 червня Жеенбеков прибув в Кремль як запрошений гість на парад Перемоги. Про це з посиланням на його прес-службу інформує «Інтерфакс».

Зазначається, що президент Киргизстану, члени його делегації та супроводжуючі особи по прильоту до Москви, як і всі іноземці, здали тест на COVID-19.

«У двох супроводжуючих осіб виявлено позитивний результат», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що коронавірус діагностували у завідувача відділом зовнішньої політики апарату президента Киргизстану Даніяра Сидикова, а також співробітника охорони.

У зв’язку з цим Сооронбай Жеенбеков не взяв участь в урочистих заходах у Москві.

Лідери запрошених іноземних держав на параді в Москві (RT російською)

Тоді як побували на параді президенти Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Сербії, а також член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік. Крім них, захід відвідали так звані президенти окупованих Росією Південної Осетії і Абхазії.

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