Прокуратура Одещини запевняє, що море біля затонулого «Делфі» не забруднене нафтопродуктами

Одеська обласна прокуратура повідомляє, що обстежила морі біля затонулого танкера «Делфі» в Одесі й нафтопродуктами воно не забруднене. Ще очікують результатів контрольних проб води у місцях затемнення.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Там зазначають, що напередодні, 23 червня, ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в морську воду біля затонулого танкера «Делфі» знову вилилися нафтопродукти й вода далі забруднюється. Для перевірки інформації до місця перебування судна виїхали прокурори, слідчо-оперативна група та представники одеської філії держпідприємства «Адміністрація морських портів України», департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та Державної екологічної інспекції в Одеській області.

«Під час огляду місця події пошкодження захисних бонів та фактом можливого викиду нафтопродуктів із затонулого танкера Delfi не встановлено, зокрема, візуальних слідів забруднюючих речовин на узбережжі не виявлено, вода в прибережній акваторії чиста», — йдеться у повідомленні. Також у прокуратурі кажуть, що за допомогою квадрокоптера фахівці встановили, що затемнення води є шлейфом природного походження. Також наявність нафтопродуктів не підтвердили попередні результати забору проб води.

«Результати контрольних проб води у місцях затемнення наразі встановлюються незалежною лабораторією. Крім того, очікуються офіційні висновки комісії, яка обстежила узбережжі», — додали у прокуратурі.