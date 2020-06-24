Зруйновано більше 100 км доріг: Укравтодор розповів про наслідки негоди в Івано-Франківській області

Укравтодор повідомив, що внаслідок негоди в Івано-Франківській області зруйновано понад 110 км автодоріг, 90 мостів і 1850 метрів берегових укріплень. Про це повідомляє прес-служба агентства в Facebook.

«У Закарпатській області на ділянці дороги Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, який був підтоплений р. Тиса, забезпечений наскрізний проїзд, але на деяких ділянках з певними обмеженнями. На місцях працюють інженери місцевої служби автодоріг для виявлення всіх пошкоджень дороги, підключена техніка для очищення дорожнього полотна і ліквідації наслідків стихії», — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в результаті інтенсивних дощів р. Дністер частково вийшла з берегів р. Галич (Івано-Франківська область), через що перекритий рух на мосту через Дністер (км 340) на трасі Н-09.

За даними агентства, вже відновлено проїзд дорогою Н-09 через з. Микуличин.

«Сьогодні опівночі на дорозі Н-09 в с. Микуличин ліквідовано сотні тонн каменів і гірської породи на вузькій гірській ділянці дороги. Потік води з бічного гірського струмочка спрямований на водопропускну трубу. Зараз проїзд по дорозі Н-09 через Микуличин відновлений», — додали в Укравтодорі.