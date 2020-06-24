Постраждалим на Позняках куплять квартири: з бюджету Києва виділили гроші

Постраждалим від вибуху будинку на Позняках виділили 30 млн гривень з міського бюджету Києва.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що гроші будуть виділені з резервного фонду столиці. У Кабінеті міністрів України також планують виділити кошти. Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення людей новими квартирами.

Зараз аварійний будинок огороджений парканом. На місці чергують співробітники поліції і Нацгвардії. В деякі під’їзди з сусіднього будинку почали пускати людей, але більшість перебувають у родичів або в гуртожитку.

Нагадаємо, що вибух будинку стався вранці в неділю, 21 червня, в Києві на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. З-за цього було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду. У них були зареєстровані 125 осіб. Також зруйновані 16 квартир в інших під’їздах.