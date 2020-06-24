У «ковбасних емігрантів» моторошно бомбить від ситуації в США

Страшні болі нижче спини викликає те, що відбувається в США у «ковбасних емігрантів». Всі ті, хто втік ще з СРСР або вже з Росії, вважаючи, що добре влаштувався в Америці, і поливаючи нашу країну брудом з-за кордону – в печалі. Тепер багато з них ниють, що «пора валити» з США, але не придумають – куди.

Завжди цікаво читати те, що пишуть люди, що живуть нині в горезвісних «нормальних країнах». В середині травня я вам зачитував листа нашого співвітчизника, зсередини описували розколоту протистоянням Америку.

Але, то була думка нормальної людини. Який, хоч і виїхав з Батьківщини, але не сказав про неї у своєму листі поганого слова. Не всі емігранти такі, самі знаєте. Той же нью-йоркський район Брайтон-Біч, колись став притулком багатьох радянських дисидентів, масово населений людьми, які десятиліттями лаяли нашу країну. Чимало таких і в інших американських містах. Тим занимательнее читати їх ниття про ситуацію в «благословенній Америці».

Ось, наприклад, Євгена Лещинська з Сан-Франциско. Запис від 31-го травня, коли в США все тільки розпалювалася.

«Кілька годин тому приїхала додому. Так вийшло, що довелося сьогодні пробиратися на машині через центр міста, даунтаун. Бачила своїми очима “мирних демонстрантів”, які від великої душевної болю за світову несправедливість, жбурляли в проїжджаючих повз пляшки (дивом не вломили в лобове скло). Бачила і результати діяльності цих “пацифістів”: розбиті в крихту вітрини торгового центру, людей, схожих на тарганів, спритно прущ в охапках крадене барахло, кинуті ящики з битими пляшками – що не зуміли поцупити, просто розгромили. Я тільки одного не зрозумію. Якого біса безлад, мародерство і варварство оголошують соціальним протестом, свободою слова і чесним проявом почуттів?»

А ось недавня запис пані Лещинської, від 21-го червня.

«Ненависть, помножена на тотальне божевілля, завжди рухається по наростаючій. Здавалося б, після танців навколо златого труни, повального падежу на коліна, хрещення в купелі на місці загибелі рецидивіста, офіційно виготовленого у святі, спускатися нижче нікуди. Але, як відомо, немає дна. На зміну борцям за правду, крушащим вітрини, поджигающим машини, громящим офіси в центрі міста, підтягнувся свіжий загін народних месників. Ці вчора з захватом скидали історичні пам’ятники. Дісталося всім, від монаха францисканського ордену Юниперо Серра до письменника Сервантеса. Сьогодні пройдена чергова віха. Проїжджаючи повз центральної бібліотеки, побачила виставлені на вулицю стопки книг. Не полінувалася, вийшла з машини подивитися на крамольні видання, викинуті з полиць. Гаррієт Бічер-Стоу, Марк Твен, Джек Лондон. Цікаво, куди їх? На міське сміттєзвалище? З нетерпінням чекаю, коли почнуть палити музеї. Адже Там теж є з ким поквитатися. Один Рембрандт чого варто з його картиною, що зображає Двох боюся сказати кого. І Рубенс, хай йому грець! Не кажучи вже про Поле Сезанне або Ежена Делакруа».

Також прекрасні і коментарі.