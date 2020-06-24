У «ковбасних емігрантів» моторошно бомбить від ситуації в США

Страшні болі нижче спини викликає те, що відбувається в США у «ковбасних емігрантів». Всі ті, хто втік ще з СРСР або вже з Росії, вважаючи, що добре влаштувався в Америці, і поливаючи нашу країну брудом з-за кордону – в печалі. Тепер багато з них ниють, що «пора валити» з США, але не придумають – куди.
Завжди цікаво читати те, що пишуть люди, що живуть нині в горезвісних «нормальних країнах». В середині травня я вам зачитував листа нашого співвітчизника, зсередини описували розколоту протистоянням Америку.
Але, то була думка нормальної людини. Який, хоч і виїхав з Батьківщини, але не сказав про неї у своєму листі поганого слова. Не всі емігранти такі, самі знаєте. Той же нью-йоркський район Брайтон-Біч, колись став притулком багатьох радянських дисидентів, масово населений людьми, які десятиліттями лаяли нашу країну. Чимало таких і в інших американських містах. Тим занимательнее читати їх ниття про ситуацію в «благословенній Америці».
Ось, наприклад, Євгена Лещинська з Сан-Франциско. Запис від 31-го травня, коли в США все тільки розпалювалася.
«Кілька годин тому приїхала додому. Так вийшло, що довелося сьогодні пробиратися на машині через центр міста, даунтаун. Бачила своїми очима “мирних демонстрантів”, які від великої душевної болю за світову несправедливість, жбурляли в проїжджаючих повз пляшки (дивом не вломили в лобове скло). Бачила і результати діяльності цих “пацифістів”: розбиті в крихту вітрини торгового центру, людей, схожих на тарганів, спритно прущ в охапках крадене барахло, кинуті ящики з битими пляшками – що не зуміли поцупити, просто розгромили.
Я тільки одного не зрозумію. Якого біса безлад, мародерство і варварство оголошують соціальним протестом, свободою слова і чесним проявом почуттів?»
А ось недавня запис пані Лещинської, від 21-го червня.
«Ненависть, помножена на тотальне божевілля, завжди рухається по наростаючій. Здавалося б, після танців навколо златого труни, повального падежу на коліна, хрещення в купелі на місці загибелі рецидивіста, офіційно виготовленого у святі, спускатися нижче нікуди. Але, як відомо, немає дна. На зміну борцям за правду, крушащим вітрини, поджигающим машини, громящим офіси в центрі міста, підтягнувся свіжий загін народних месників. Ці вчора з захватом скидали історичні пам’ятники. Дісталося всім, від монаха францисканського ордену Юниперо Серра до письменника Сервантеса. Сьогодні пройдена чергова віха. Проїжджаючи повз центральної бібліотеки, побачила виставлені на вулицю стопки книг. Не полінувалася, вийшла з машини подивитися на крамольні видання, викинуті з полиць. Гаррієт Бічер-Стоу, Марк Твен, Джек Лондон. Цікаво, куди їх? На міське сміттєзвалище? З нетерпінням чекаю, коли почнуть палити музеї. Адже Там теж є з ким поквитатися. Один Рембрандт чого варто з його картиною, що зображає Двох боюся сказати кого. І Рубенс, хай йому грець! Не кажучи вже про Поле Сезанне або Ежена Делакруа».
Також прекрасні і коментарі.
«Дуже багато задають собі сьогодні (тихо, не вимовляючи вголос) питання: що я особисто буду робити? Біле рух, конформізм, або злитися з масами в пориві ентузіазму щоб уникнути риття чергового біломорканалу? І це в Америці…»
«Гриш, я тут 20 років. Завжди була патріотом цієї країни. А ось зараз вперше сказала: хочу звалити звідси. До питання “що особисто я буду робити”. Правда, скрізь одне і те ж лайно».
«Проблема в тому, що біжать в загальному-то нікуди. Європа вже набагато ближче до совку, ніж ми. Латинська Америка як зазвичай бореться з розумом, Маск не встиг розробити систему віддаленого переселення. Ми під замком. І від цього все сумніше. Якщо навіть в Оклахомі проходять акції антифы з якимись там результатами, то колір штату вже не має значення. Як втім, і вибори президента. Ну, виберемо ми його знову, але адже він сьогодні президент, і все це відбувається при ньому, тому глухий кут…»
«Куди звалювати? На Місяць? Звихнулися все і скрізь. Страшно».
Як вам? Люди, що живуть в описаній таксистом з «Брата-2» парадигмі: «батьківщина там, де дупа в теплі», несподівано зрозуміли, що місця, де можна безпечно пригріти дупу, на планеті більше немає.
Мені, до речі, навіть подобається, що вони не розглядають варіант повернення в Росію, де держава і народ зовсім не звихнулися. Нам тут такі не потрібні. Нехай їдуть в яку-небудь Чехію або Польщу, а ще краще – беруть в руки зброю і б’ються всередині своєї нової американської батьківщини.
«Зараз Східна Європа – це новий Захід, такий, яким ми його знали.
Там не менше, я не впевнений, що треба продовжувати бігати по планеті. Вже ясно, що всі і скрізь непередбачувано. Цю країну не можна віддавати, треба переобирати Трампа (зараз він пов’язаний передвиборної обережністю) і видавлювати левацкую шваль з Конгресу».
Не знаю, чи вдасться їм переобрати Трампа, але знаю інше – їх затишний світ, звідки можна було попльовувати на Росію, зруйнований безповоротно. І я не міг стримати посмішку, коли читав виливу нью-йоркській креаклицы, культуролога Олександри Свиридової.
«Не розповідайте мені про расизм – я в курсі, як говорили в Одесі. Мені все одно, якого кольору ті, хто знищив моє місто.
Про свавілля поліції теж розповідати не треба. Знаю. Але недайбох що – наберу 911, а не піду в чорний район просити захисту.
Про те, що не треба плутати хороших, хто мирно протестував проти всього поганого, з поганими – прибульців з далеких планет, які били вітрини, випатрали бутіки, розвернули улюблене місто, – теж не розповідайте. Чула. Х..і вони з вами в ногу пішли, якщо вони не «ваші»? Чому ви їх не зупинили?
Радянським євреям порадила б акуратніше порівнювати становище чорних в Америці з положенням євреїв у Німеччині та на інших окупованих територіях за часів Голокосту. Підле, небезпечне і некоректне порівняння. Чорним в Америці нелегко – це відомо. Але таборів смерті немає, крематоріїв немає, і вони не димлять над, як колись у Любліні, де жителі просили труби робити вище, щоб попіл не осідав на білих простирадлах.
Спасибі всім, хто отфрендил мене в Фе-Буку. Не зупиняйтеся.
Я цього робити не буду зі своїх причин. Але не майте ілюзій на власний рахунок, вважаючи, що ви ліберали. Ліберал – це я: мені цікаво інша думка, а вам – ні. І слово толерантність – про мене, а не про вас. Воно означає «терпимість». І я терплю, зціпивши зуби. Я слухаю інші голоси, інші аргументи, які погано розумію і не приймаю. А ви – ні».
Змія кусає власний хвіст. Один сорт либерды витирає ноги об інші сорти. Хіба це не чудове видовище?
Емігранти думали, що можна втекти від того, що вони зарозуміло називають «совком». Але совок – він всередині них. А в Росії, про яку вони думали, що «совок» – тут, найгірших проявів пізньорадянського божевілля з кожним роком все менше і менше.
Повторюся: тому всю цю публіку не можна впускати в жодному разі. Інакше вони знову притягнуть свій внутрішній «совок» до нас.