Ученые заявили о появлении нового континента

Ученые пришли к выводу, что несмотря на то, что формирование контитентальной коры в океане является необычным, но именно так и могут зарождаться новые континенты.

Ученые из Австралии и Франции проанализировали состав пород нескольких островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там зарождается новый материк, который сейчас находится в “эмбриональном состоянии”. Статья исследователей была опубликована в журнале Terra Nova.

Свои исследования они проводили на островах архипелага Кергелен, который находится в Индийском океане неподалеку от Антарктиды. Выяснилось, что там наблюдается зарождение континентальной коры. Ранее полагалось, что подобные явления не происходят посреди океана.

Дело в том, что континентальная земная кора более толстая, нежели океаническая. Кроме того, в ней наблюдается большое содержание гранита, в то время как океаническая земная кора состоит по большей степени из базальтовых пород, – говорится в статье.

Ранее ученые полагали, что формирование континентальной коры происходит лишь на границах континентов и океанов.

Земная кора вулканического архипелага, которую обнаружили ученые, оказалась столь же толстой и “гранитной”, как и на материках.

Массив Кегелена из сиенитов может быть “эмбрионом континента”, который появится на планете через несколько миллионов лет, что по меркам геологии составляет относительно небольшой срок, – считают ученые.

Известно, что данное предположение носит гипотетический характер. Окончательный вывод ученые обещают сделать после более подробного изучения химического состава сиенитов.

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