«Сім’я Захаровых отримала величезний куш»: Андрій Разін

Несподівану версію причини непоступливості родичів загиблого в ДТП, влаштованому нетверезим Михайлом Єфремовим, Сергія Захарова, висунув Андрій Разін.

Він вважає що тут у справу замішана політика, і вороги актора заплатили сім’ї Захарова.

«З достовірних джерел мені стала відома приблизна сума, яку якісь люди — недоброзичливці Михайла Єфремова заплатили сім’ї загиблого Сергія Захарова і намагаються запроторити його за грати надовго. Таким чином вони розчищають від опозиції політичну арену.

Ці люди вийшли на сім’ю покійного відразу після ДТП і запропонували їм неймовірну суму грошей, а також хорошу захист, аби родина не йшла ні на які поступки щодо Михайла Єфремова. Вважаю, що це — блюзнірство і ницість. Але сім’я отримала величезний куш від цієї аварії, тому вони ведуть себе так. І, по всій видимості, будуть вести себе таким чином, поки Михайла остаточно не посадять у в’язницю. Я вважаю, що це — політична розправа. Ось і співай після цього частівки про владу», — написав він у инстаграме.

Можливість коментування свого поста продюсер завбачливо обмежив.

Як раніше писав «Рамблер», за словами Разіна, він зустрічався з Єфремовим на кінофестивалі “Кінотавр”, при цьому постійно бачив його в п’яному вигляді.

«Він весь час ходив, розповідав непристойні анекдоти про наших політичних діячів і викликав просто якийсь жах у всіх оточуючих».