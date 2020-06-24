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У ОАСК оскаржать рішення Кабміну про в’їзд в РФ за закордонними паспортами

24.06.2020

Окружний адміністративний суд Києва отримав два позови до уряду України щодо оскарження постанови про внесення змін у порядок перетину українцями державного кордону з Росією.

Про це в середу, 24 червня, повідомила прес-служба ОАСК.

Так, позивачі просять суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 18 грудня 2019 року №1056 «Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

«Відповідно із зазначеним документом, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися по території Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. А для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт», — сказано в повідомленні

В даний момент суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративних справах.

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