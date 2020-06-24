В уряді мимоволі визнали скорочення числа пенсіонерів

Вірити чи не вірити нашим властям – кожен вирішує сам.
Особисто я прихильник такого підходу – “вірити не словам, а справам”.
У зв’язку з цим хочу згадати пенсійну реформу. або простіше кажучи – підвищення пенсійного віку. У мене він виріс на 5 років, і тепер мені замість 3 років, доведеться чекати всі вісім.
Зрозуміло, що особливим пієтетом до наших владі після такого рішення, я не страждаю. Швидше навпаки.
Коли у ЗМІ та інтернеті пропагували рішення про підвищення пенсійного віку, то основний гасло було – “підвищення пенсій, існуючим пенсіонерам”.
Я ж, як і багато бачив іншу мету – “скорочення числа пенсіонерів”. Але про це офіційним ЗМІ акуратно замовчували.
Голова ПФР Максим Топілін, колаж автора
І ось після закінчення 1,5 років з моменту дій нових правил виходу на пенсію в Уряді дали цифри про кількість отримувачів страхових пенсій в найближчі 3 роки:
- 2021 рік – 40,24 млн. чол.
- 2022 рік – 40,15 млн. чол.
- 2023 рік – 39,68 млн. чол.
Ці значення стали відомі в рамках обговорення бюджету Пенсійного фонду на найближчі 3 роки.
Виходить, що тривалість життя не зростає т. к. прогнозували. Тому число пенсіонерів і скорочується на ст кілька тисяч чоловік в рік.
За 2 роки кількість пенсіонерів знизиться на
= 40,24 – 39,68 = 560 тис. чол.
Скорочення на 560 тис. пенсіонерів дає економію бюджету в рік (при середній пенсії – 15 тис.)
= 560 тис. * 15 тис. * 12 міс. = 100,8 млрд. руб.
Це до речі в 1,5 з гаком рази більше, ніж підвищений ПДФО – 15% з доходів понад 5 млн. руб. на рік.
РАЗОМ
Будь намір рано чи пізно стає реальністю. так сталося і з пенсійною реформою. Підвищення пенсійного віку так швидко і так різко призводить до скорочення числа пенсіонерів. І уряд змушений був це визнати.
фінансові тонкощі