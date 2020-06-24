В уряді мимоволі визнали скорочення числа пенсіонерів

Вірити чи не вірити нашим властям – кожен вирішує сам.

Особисто я прихильник такого підходу – “вірити не словам, а справам”.

У зв’язку з цим хочу згадати пенсійну реформу. або простіше кажучи – підвищення пенсійного віку. У мене він виріс на 5 років, і тепер мені замість 3 років, доведеться чекати всі вісім.

Зрозуміло, що особливим пієтетом до наших владі після такого рішення, я не страждаю. Швидше навпаки.

Коли у ЗМІ та інтернеті пропагували рішення про підвищення пенсійного віку, то основний гасло було – “підвищення пенсій, існуючим пенсіонерам”.

Я ж, як і багато бачив іншу мету – “скорочення числа пенсіонерів”. Але про це офіційним ЗМІ акуратно замовчували.

Голова ПФР Максим Топілін, колаж автора

І ось після закінчення 1,5 років з моменту дій нових правил виходу на пенсію в Уряді дали цифри про кількість отримувачів страхових пенсій в найближчі 3 роки:

2021 рік – 40,24 млн. чол.

2022 рік – 40,15 млн. чол.

2023 рік – 39,68 млн. чол.

Ці значення стали відомі в рамках обговорення бюджету Пенсійного фонду на найближчі 3 роки.

Виходить, що тривалість життя не зростає т. к. прогнозували. Тому число пенсіонерів і скорочується на ст кілька тисяч чоловік в рік.

За 2 роки кількість пенсіонерів знизиться на

= 40,24 – 39,68 = 560 тис. чол.

Скорочення на 560 тис. пенсіонерів дає економію бюджету в рік (при середній пенсії – 15 тис.)

= 560 тис. * 15 тис. * 12 міс. = 100,8 млрд. руб.

Це до речі в 1,5 з гаком рази більше, ніж підвищений ПДФО – 15% з доходів понад 5 млн. руб. на рік.

РАЗОМ

Будь намір рано чи пізно стає реальністю. так сталося і з пенсійною реформою. Підвищення пенсійного віку так швидко і так різко призводить до скорочення числа пенсіонерів. І уряд змушений був це визнати.

фінансові тонкощі