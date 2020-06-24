Б/у авто в США начали дорожать

Некоторые украинцы нынешней весной, воспользовавшись тем, что в США в связи с пандемией коронавируса снизились цены на б/у автомобили, совершили выгодные сделки. Однако, «шара» закончилось, так на американских аукционах начали резко дорожать автомобили, сообщает Auto.24tv.

На американских аукционах IAAI и Copart в апреле 2020 года кроссовер Audi Q5 2015-2018 годов выпуска с двигателем 2.0 TFSI стоил в среднем 9 500 долларов, а в июне – 14 500 долларов. Цены на него увеличились почти в 1,5 раза.

Ford Fusion (он же Ford Mondeo) с 2,5 л бензиновым двигателем в апреле стоил на американских аукционах всего 900 долларов. Но в июне – уже 4 000 долларов. То есть цены на эту модель всего за два месяца подскочили в 4,5 раза.

Volkswagen Passat с 1,8 л турбодвигателем в апреле можно было купить на американских аукционах за 950 долларов, а сейчас – за 5 000 долларов. После такого резкого роста цен Passat вряд ли надолго останется самой популярной б/у иномаркой, которую «пригоняли» из Соединенных Штатов.

Эксперты несколькими причинами объясняют рост цен на американских автомобильных аукционах. Например, это произошло из-за сокращения предложений при спросе, который остался на прежнем уровне. Американцы во время карантина меньше ездят на автомобилях и, как следствие, реже попадают в ДТП.

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