Набіулліна: падати просто нікуди. Про перспективи економіки розповіла глава Центробанку

Звітуючи про результати роботи ЦБ за 2019 рік, Ельвіра Набіулліна розповіла про наявність ресурсів для відновлення економіки, принаймні, уряд і Центробанк націлені на повернення економіки до позитивної динаміки. Уникнути падіння не вдасться, але в Росії наслідки виявляться не такими значними, як в інших країнах.

На думку глави Центробанку, у Росії чимало переваг – низька інфляція, мінімальний рівень держборгу, плаваюча валюта, збалансований бюджет, важелі, що знижують сировинну залежність країни.

Набіулліна також розповіла про заходи по формуванню довіри громадян до регулятора країни протягом останнього часу. Населення РФ більше не боїться інфляційного шоку, що дозволяє приступити до поступового пом’якшення грошової політики, а отже, послаблення національної валюти. У планах не виключено черговий етап зниження ставки ЦБ.

У своєму виступі 23 червня Набіулліна впевнено говорила, що ризики «інфляційної спіралі» відсутні, знецінення зарплат і заощаджень не станеться, але інфляція буде підтримуватися в районі цільового орієнтира 4%.

Що приготувала Набіулліна?

Виступ глави регулятора було приурочено звіту про 2019 рік, проте обійтися без окреслення перспектив щодо відновлення постпандемийной економіки було б неможливо.

Нічого нового глава ЦБ не назвала, однак резюмувала відбувається, давши власну оцінку:

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Падіння ВВП, на думку Набіулліної – «мінус 4,6% за рік, але це краще, ніж в інших країнах (мінус 7,5% в Євросоюзі і 5,9% в США). Правда, глава ЦБ не пояснила, що рівні, досягнуті до падіння у країн з розвиненою економікою зовсім інші. Дійсно, падати з пагорба не так страшно і боляче, ніж зі скелі, але тим не менш, це падіння.

Економічна криза буде менш відчутним з-за низької інфляції і інших ключових показників фінансово-економічної сфери.

Банки готові до кризи і здатні підтримувати економіку через надання дешевих кредитів. Для підприємців в банківській галузі накопичено 5,6 трильйонів рублів.

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Вживаються заходи щодо перегляду кредитного відсотка, і в першу чергу, по іпотеках для громадян з цільовим орієнтиром у 3%.

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З боку депутатів ГД прозвучало чимало запитань з приводу заходів, що вживаються ЦБ щодо запобігання шахрайства, зокрема кібершахрайства онлайн, однак Набіулліна не була готова відповісти.

Не менш гостро звучала тема захисту вкладників у разі банкрутства фінустанови. Глава Центробанку нагадала, що 1,4 мільйона гарантованого повернення непогана сума, порівняно з часом, коли страховки не було або вона починалася з чисто символічних сум в 100 тисяч рублів.

23 червня 2020 рік – останній предпарадный День, який запам’ятався низкою яскравих виступів Набіулліної і Путіна, які запевняють громадян у подоланні проблем і невеликими майбутніми труднощами.

Можливо, перші особи нашої країни дійсно розуміють, що порівняно з періодом останньої п’ятирічки, ми вже звикли падати, у росіян сформувався рефлекс, падаючи, групуватися. Ні сильний рубль, ні слабкий рубль вже не вражають російську публіку, оскільки всі слова р перспективи і зростанні ми чуємо вже не перший рік, послухаємо ще трохи.

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