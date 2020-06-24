Скільки очей стежать за нами

У Росії за неповне століття з тріском розвалилися відразу два потужних державних режиму, зациклених на політичній стеження.

Уряди хочуть знати про громадян набагато більше, ніж дозволяють закони і велить здоровий глузд. Тому нерідко для цих цілей використовують різноманітні спеціальні служби. У свою чергу всілякі таємні агенти без тіні сумніву маніпулюють політиками, своїм керівництвом і громадською думкою, при цьому намагаючись, зрозуміло, діяти негласно.

Завдяки викриттям Едварда Сноудена краще інших відомий розвідувальний альянс Five Eyes, в який входять спецслужби Австралії, Великобританії, Канади, Нової Зеландії та США. Фахівці цього шпигунського співдружності створили та підтримують в актуальному стані високі технології, що лежать в основі того, що називається Global surveillance («Глобальне спостереження»). Або, простіше кажучи, системи стеження, яка не знає національних кордонів.

Цим справа не закінчується. При необхідності до Five Eyes додаються ще чотири невсипущих ока — таємні служби Данії, Нідерландів, Норвегії та Франції. І, таким чином, число тісно співпрацюють розвідувальних структур зростає до дев’яти (Nine Eyes). Крім того, з вищепереліченими агентурами міцно пов’язані спостерігачі урядів Бельгії, Німеччини, Іспанії, Італії та Швеції. Всі разом вони утворюють альянс, відомий як Fourteen Eyes.

Але і це ще далеко не все. За деякими оцінками, шпигунська коаліція, очолювана США і іноді звана SIGINT Seniors, налічує у своєму складі сімнадцять або навіть вісімнадцять держав. Адже з чотирнадцятьма неодмінними членами працюють пліч-о-пліч ще й емісари Південної Кореї, Сінгапуру, Таїланду і, можливо, Індії. Отже, у «ймовірного противника» Росії є, як мінімум, сімнадцять зацікавлених «око», пильно спостерігають за тим, що відбувається на планеті Земля.

До недавнього часу вважалося, що шпигунська кооперація у вільному світі цим і обмежується. Проте в кінці травня журнал The Economist розніс звістка про ще одному секретному союзі, який умовно називається Maximator і існує з 1976 року. Сьогодні цей пакт європейських спецслужб об’єднує Німеччину, Данію, Нідерланди, Швецію і Францію. Вельми цікаво, що свою назву таємний альянс отримав від однойменної марки баварського пива, яке представники німецької, датської, нідерландської та шведської розвідок пили на своїй першій зустрічі в передмісті Мюнхена.

Інтереси Maximator зосереджені головним чином на перехопленні і розшифровці листування дипломатів і військових. Іноді європейці кооперуються з Five Eyes, але нерідко діють автономно від заокеанських партнерів. У всякому разі, Німеччина своєчасно попередила інших членів цього шпигунського спільноти про те, що швейцарська компанія Crypto AG веде подвійну гру на користь ЦРУ.

Всі ці нюанси взаємовідносин всередині іноземних спецслужб зараз, як, напевно, ніколи важливі для Росії. Після доповіді Five Eyes, в якому вони прямо звинуватили Китай у приховуванні даних про коронавирусе, російська сторона стоїть перед болісним вибором: з ким бути? І чи Володимиру Путіну вдасться довго балансувати між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Вибір для правителя, загнавшего самого себе в цугцванг, що й казати, непростий.

А тим часом російська влада як ні в чому не бувало «бомбить Воронеж». Як ніби немає нічого більш важливого, ніж боротьба з «Вікіпедією». З 7 червня виразно провладні активісти, які використовують набили оскому аргументи, намагаються видалити з мережевої енциклопедії статтю «Масова стеження в Росії». Зрозуміло, що путінська пропозицію замінити «Вікіпедію» «Великої російської нової енциклопедією в електронному вигляді» (яка лексика!), як правило, вступає у протиріччя з реальністю. Однак чималі гроші на цей малоперспективний проект вже виділено та їх якось треба відпрацьовувати.

Найцікавіше, що в зазначеній статті не міститься ніякої карколомної інформації. Такою можна вважати, та й то з великою натяжкою, хіба що згадка про якусь аналітичній системі російського виробництва. Її, згідно з «Вікіпедії», використовують для стеження в Інтернеті спецслужби Росії і неназваних країн фактично неіснуючого СНД. Словом сказати, це, швидше за все, чергова недолуга спроба мережевої цензури на догоду владі.

Незмінна повторюваність подій російської історії не додає оптимізму. Вкотре сили витрачаються на безглузду боротьбу з наслідком, а не з причиною ганебного соціального явища. При тому, що припинити масове стеження, зосередивши її тільки на справжніх злочинців, як не парадоксально це звучить, навіть простіше, ніж видалити відповідну статтю у «Вікіпедії».

Рівним чином не має сенсу гнатися за Сполученими Штатами. Це держава без малого два з половиною століття не зраджує своїм основним принципам і після всіх колотнеч стає тільки сильніше. А в Росії за неповне століття з тріском розвалилися два антагоністичних державних режиму, зациклених на політичній стеження і до відомого терміну здавалися непохитними.