На Сумщині затримали унікального контрабандиста

На Сумщині за спробу незаконного перетину кордону з незадекларованим товаром затримали 23-річного місцевого жителя. Він намагався доставити в Україну з Росії шість картонних ящиків з… китайськими іграшками.

Для цього «підприємець» створив якусь подобу мосту через прикордонний рів, перекинувши через нього дошку, а потім переніс товар, повідомили в Державній прикордонній службі.

Чоловіка затримали біля села Поповка, в Великописаревском районі Сумської області, відразу ж після «перекидання».

На порушника склали адміністративний протокол за незаконне перетинання державного кордону.

Обрання запобіжного заходу йому в суді призначено на четвер, 25 червня.