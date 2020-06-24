Корнієнко заявив, що назвав «робочої бабою» не Алахвердиеву, а іншу жінку миколаївську

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що назвав «робочої бабою» не колегу по Раді Ірину Хабібу, а миколаївського політика Тетяну Домбровскую. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.

Про це Корнієнко розповів у фейсбуці, принісши вибачення обом жінкам.

За його словами, Аллахвердиевой у скандальному ролику були присвячені лише кілька слів про її красу, а далі пішло обговорення Домбровської.

«Форму для вираження свого захоплення я вибрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, яка може сприйматися як сексизм та інші форми дискримінації», — сказав він.

Корнієнко додав, що зрозуміє Домбровскую, якщо вона відмовиться від подальшої співпраці з «Слугою народу».

Фото: niklife.com.ua

Домбровська Тетяна

При цьому він фактично відмовився від своїх попередніх слів про склеюванні.

«Ми з Давидом [Арахамией] чітко пам’ятаємо, що між обговоренням пані Ірини і більш розлогим обговоренням пані Тетяни була більш довга пауза і трохи більше слів. На тому відео, яке поширене, нема цього моменту. Можливо, він загубилося при стриме», — сказав Корнієнко.

Він сказав, що йому шкода з-за ситуації, що склалася, і вибачився перед українцями.