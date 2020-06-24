«Діти низької якості і стерилізація жінок»: ще одна «слуга народу» шокувала заявою

У мережі спливло скандальне відео голови комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей задля соціальних виплат, вони народжуються «низької якості».

Про це вона заявила в ефірі у відеосервісі Zoom. Запис була оприлюднена у Facebook ще 29 травня, але розголосу вона отримала тільки зараз

Третьякова думала про те, яким повинен бути справедливий розподіл соціальних виплат в державі, і хто заслуговує грошову допомогу.

Що сказала Третьякова

Діти «низької якості»

«Коли ми демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім’єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості. Які призводять до того, що вони сідають на публічні кошти. Це теж Маргатер Тетчер казала колись», – сказала Третьякова.

Стерилізація для тих, хто сідає на допомогу»

Вона додала, що «Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока до тих, хто не працює і не захищає їх».

«У них навіть коли був заступником міністра соцполітики лорд один. Він сказав, що той, хто сідає і хоче отримати соцдопомогу – його потрібно стерилізувати. Ось така жорстока політика», – сказала Третьякова.

Стерилізація тих, хто без вищої освіти

Чиновниця також згадала «творця сінгапурського економічного дива», державного діяча Лі Куан Ю

«Дуже часто Лі Куан Ю згадують – що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куань Ю – стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Ось такими жорстокими методами, я б сказала навіть садистськими викорчували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками. Всіх, хто не є частиною цих елементів, вони не можуть себе віднести до гідного життя. Ну, так я вважаю. Потрібно захищати простого людина», – сказала Третьякова.

Обговорення слів Третьякової у Facebook

Обговорення слів Третьякової у Facebook

Обговорення слів Третьякової у Facebook

Обговорення слів Третьякової у Facebook

Обговорення слів Третьякової у Facebook

Обговорення слів Третьякової у Facebook

Вимагають відставки Третьякової

На відео відреагували Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків. Там засудили висловлювання Третьякової як антигуманні і антисоціальні і вимагають її відставки.

«Вважаємо, що висловлювання пані Третьякової порушують норми депутатської етики і політик з такими поглядами не може перебувати у вищому законодавчому органі України, тим більше не може очолювати Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів», – йдеться в заяві, яку опубліковано на сайті Федерації профспілок України.