«Саша 3%»: Як у Білорусі сміються над дуже низьким рейтингом Лукашенка

9 серпня в Білорусі відбудуться президентські вибори. Діючий глава країни Олександр Лукашенко під час збору підписів зіткнувся з кампанією громадянського опору – люди масово підписувалися за альтернативних кандидатів і виходили на мітинги.

При цьому дані соцопитувань публікувати заборонено, а тому ніхто не може точно дізнатися рейтинг чинного лідера. Але до заборони білоруські ЗМІ встигли провести кілька досліджень – як виявилось, рейтинг Лукашенка помітно похитнувся.

Так, в «голосуванні» видання TUT.by президенту віддали близько 6%. А в опитуванні «Нашої Ниви» Лукашенко набрав лише 3%, які в підсумку стали головним політичним мемом країни.

Після публікації результатів в Мережі з’явилося безліч жартів і мемом про «Сашка» і його скромні 3%. Хвилю підхопили і білоруські бізнесмени – зокрема, на заправках мережі А-100 робили знижку в 3%. А в магазині Oz.by оголосили знижку в 3% на домашні тапочки – адже Лукашенко тепер називають ще й «вусатим тарганом».

В магазині symbal.by почали продавати футболки з написом «ПСІХО3%» – саме так Лукашенко описував пандемію COVID-19. У підсумку в магазині відключили світла, а швейний цех закрили.













Крім того, з подачі блогера Nexta у Білорусі розпочався флешмоб серед правоохоронців: міліціонери підтримали опозицію і виклали знімки своїх погонів, посвідчень та значків із згадкою мема.







До силовикам приєдналися медики, рятувальники і військові.







Пізніше в Мінську почали малювати гасла на кіосках.

Терпінню Лукашенко, здається, вже приходить кінець. Нещодавно президент заявив, що його рейтинг не може бути таким низьким, і попросив більше не називати його Сашком 3% і «Вусатим тарганом».

«Вусаты тарган, ще чогось… Я ще поки чинний президент. Ні в одній країні не дозволено ображати людей. Адже Я нікого з вас не образив особисто», – заявив він.