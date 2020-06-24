Міноборони почало закупівлю палива у компанії Коломойського за найвищою ціною

Міністерство оборони підписало контракт на поставку 3550 тонн авіаційного палива з компанією олігарха Ігоря Коломойського «Укртатнафта».

Згідно з договором, копія якого опублікована на сайті ProZorro, компанія зобов’язана поставити паливо протягом 1 місяця з 16256 грн/т.

Договір підписаний за результатами тендеру 12 травня. Тоді на аукціоні «Укртатнафта» запропонувала найвищу ціну серед 6 учасників. Пропозиція компанії було на 29% або на 3656 грн/т дорожче, ніж компанії ОККО, яка на аукціоні запропонувала найнижчу вартість (12 600 грн/т).

Але з 29 травня по 11 червня пропозиції всіх інших 5 компаній, у тому числі ОККО, були по черзі відхилені тендерним комітетом з формулюванням «неусунення недоліків у тендерній документації».

Пропозиція «Укртатнафти», як найдорожче, розглядалося в останню чергу і 16 червня була акцептована.

Також 19 червня Міноборони після відхилення заявок всіх інших учасників, акцептировало пропозицію «Укртатнафти» на поставку 1,2 тис. т РТ.

Як зазначає видання, це перший підписаний групою «Приват» контракт з оборонним відомством як мінімум до 2015 р., з моменту запуску системи ProZorro