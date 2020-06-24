50-летняя Дженнифер Лопес очаровала фанатов свежими фото в облегающем купальнике

Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников и показала фигуру в облегающем купальнике.

Новые фото она разместила в Инстаграм.

«Первая неделя лета», – коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Лопес позирует в одном облегающем белоснежном боди, который подчеркивает ее роскошные формы.

«Белиссимо», «да, ты королева!», «Боже, омг!», «красотка», «обожаю тебя бесконечно сильно», «ты круче Ники Минаж», «идеальная», «бомбезное тело», – пишут ее поклонники.