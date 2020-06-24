Парад альо

Добре вже, що замість георгіївських стрічок у центрі Москви безкоштовно роздавали маски. Дурня, точніше, дуру в пілотці я бачив сьогодні в метро тільки одну. Правда, навіть в метро вже давно не видно людей в рукавичках, так і маски перестали бути обов’язковим аксесуаром. У цьому сенсі страшна фраза про «парад під час пандемії» мене вже не лякає.

У столиці такий парад нині кожен день. У центр приїжджаю по п’ятницях і в минулий раз було відчуття, що я опинився на Микільській часів ЧС з футболу. За великим рахунком, ми повернулися в наш звичайний стан, коли життя і здоров’я знову перестали мати значення — в тому числі і для нас самих. На це і був розрахунок. Обмеження зняли, щоб народ зрадів.

А коли він зрадів — йому тут же парад показали. Тепер він ще більше зрадіє — а там і голосування розпочнеться. Вірус перемогли, розгромили фашистів, настав час захистити сімейні цінності від геїв, російська мова від неросійських, наш Крим від ненаших, а Путіна в обрати в п’ятий раз, як в перший. Справді, ну що я буду зараз кудкудакати і переживати за москвичів і гостей столиці, які товпилися на Тверській і на Арбаті, щоб хоч одним оком побачити йдуть танки? Вони ж самі цього хотіли, самі прийшли. Багато хто взагалі незадоволені, що там огорожі, що якісь паркани і поливалки і що їм погано видно цю красу.

Ми в розпал пандемії граємо у футбол з глядачами. Ресторани відкрили. Причому, за унікальним збігом, кожне чергове послаблення режиму збігається з поліпшенням статистики. Я не здивуюся, якщо в кінці дня офіційні джерела повідомлять про нове чудо, що сьогодні від коронавіруса не тільки не померли, але і народилися стільки-то нових громадян. Можливо, найближчі поправки до Конституції будуть мати ще й лікувальним ефектом і народ почне видужувати без жодної вакцини. Так що дивіться на все простіше.

Ну, так, ніхто до нас на парад не приїхав — а хто нам взагалі потрібен? Путін на Червону площу прийшов — а це головне! Вірус розгулявся — але ж навіть краще вийшло. Парад все одно відбувся, тільки погода виявилася зараз набагато краще, а літаки, виходить, навіть два раз в небі над столицею промчали — і в травні, і тепер.

Якщо хтось після параду захворіє — вилікуємо. Якщо помре, не дай бог, — ну, так всі там будемо, зате скільки радості і патріотизму! У всьому, що відбувається я побачив тільки один явний недолік. Це китайці. Виправка і маршировка наших військовослужбовців здавалися зразковими і бездоганно крутими тільки до тих пір, поки не пройшли китайці.

Вищий рівень дресирування! На контрасті з ними, у наших виглядало не так здорово і нам є чому повчитися і є що поліпшити. Через рік зможемо повторити. Якраз після другої або третьої хвилі вірусу.