Водіїв почали штрафувати спецгрупи поліції

На українських дорогах з’явилися зведені спеціальні групи, що складаються з інспекторів Державної податкової служби безпеки на транспорті і співробітників поліції. Їх головне завдання полягає у виявлення порушень ПДР.

Зведені спецгрупи зараз можна зустріти практично у всіх регіонах нашої країни. Деякі водії, які порушили правила дорожнього руху, вже на собі відчули, що правоохоронна система не жартує.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, інспектори Укртрансбезопасности одночасно з цим проводять і власні рейди. Їхнє завдання – стежити за тим, щоб водії фур не перевищували габаритно-вагові норми. Зараз це дуже актуально, адже з-за перевантажених вантажівок у спеку дороги швидко приходять в непридатність.

У 2020 році в Україні суттєво зросли штрафи водіїв за порушення ПДР. Наприклад, набув чинності закон, що передбачає штраф у розмірі 510 грн за недотримання правил зупинки і стоянки автомобілів на місці для електромобілів або створення перешкод водіїв таких машин.

З 1 липня буде введена кримінальна відповідальність за управління автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Штраф складе від 17 до 32 тисяч гривень.