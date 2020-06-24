Ялтинських двірників одягнули в форму кріпаків і привели до присяги

На міській набережній Ялти 23 червня до «присяги» призвели місцевих двірників. Працівники давали «клятву чистоті» в новій, спеціально пошитому спецодязі, стилізованої в російському стилі ХІХ століття.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

У оновленій клумби на набережній Ялти під звуки духового оркестру побудували ялтинських двірників у волошкових костюмах, косоворотках і картузах.

«…Я буду радий працювати завзято і наполегливо. Моє місто Ялта, я тобі клянусь! В моїх руках твоя зелена одяг, твої дороги, сквери і двори! Ти будеш чудовим містом прибережним, Ти будеш найкращим містом Землі! Клянемось!», – виголошували клятву ялтинські двірники.

Голова окупаційної адміністрації Ялти Іван Имгрунт пообіцяв, що за носіння нової стилізованої форми двірники будуть отримувати доплату в 1000 карбованців. У майбутньому, за словами Имгрунта, ялтинським двірникам пошиють в такому ж стилі зимову і парадну форму одягу. До парадній формі буде видаватися номерний нагрудний жетон, як у працівників ГИБДД.

«Знаки номерні, на них написано «Маестро чистоти». Ці знаки ви будете одягати на парадно-вихідну форму одягу», – сказав Имгрунт.

У соціальних мережах ялтинці розкритикували нову спецодяг для двірників, називаючи її «ярмарковими костюмами» і порівнюючи її з формою кріпаків. За словами глави окупаційної влади» міста Имгрунта, схожість вийшло неспроста.

На фото: селянин Псковської губернії і двірник Ялти. Фото: fedoroff.net/facebook.com

“Знаєте, скільки людей – стільки й думок. Та й не дарма ж кажуть: Сочі місто пролетарський, а Ялта – царський. Раніше, в царські часи, двірниками були тільки чоловіки. А зараз в основному, жінки. Форма зручна, комфортна. Вона чудово поєднується з сучасними умовами. Це найголовніше”, – сказав він.