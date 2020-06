Трамп запропонував називати коронавірус «кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп запропонував називати нову коронавирусную інфекцію «кунг-флю» (похідне від китайських бойових мистецтв кунг-фу і flu — грип).

Про це повідомляє Медуза. Виступаючи 23 червня на передвиборному мітингу в Фініксі, штат Арізона, президент США заявив, що міг би придумати 19 або 20 інших назв для COVID-19, наприклад, «уханьский вірус» або «китайський грип». Коли ж Трамп вимовив слово «кунг-флю», учасники мітингу почали бурхливо аплодувати.

Trump once against refers to coronavirus with the racist «Kung Flu» moniker, prompting huge cheers from his Turning Point Action audience. Then He expresses confusion about what the «19» in «Covid-19» stands for. pic.twitter.com/jLhWBW91aw

— Aaron Rupar (@atrupar) June 23, 2020

Також президент зауважив, що багато хто не розуміє значення 19 цифри в назві вірусу. Американський лідер не вперше акцентує увагу на китайському походження коронавіруса. Таку ж мова він вимовляв 20 червня на мітингу своїх прихильників в Талсі, штат Оклахома. Багато вважають ці слова президента проявом расизму.

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макэнани заявила, що не вважає фразу президента про «кунг-флю» образливою.