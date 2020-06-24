Лукашенко в ямі. І вирив він її собі сам

Олександр Лукашенко потрапив у вириту їм самим яму. Чверть століття тому прийшов до влади на мандатах російської, ще єльцинської держдуми, і зараз хитається під вітрами того ж Кремля. Було все, а тепер нічого.

Немає народної підтримки, немає західного співчуття та немає московської лояльності. Кругом одні вороги. Він набрид всім. Дітям, які народилися і закінчили інститути під портретом «бацьки». Дорослим, сообразившим, що не бачити їм ні капіталістичного, ні совдепівського щастя. Захід і Схід, Північ і Південь. На заклики Олександра Григоровича нікому відгукнутися, та хоч і кричить він, як гонець з «Мальчиша-Кибальчиша», що снаряди є і гвинтівки є, та тільки старі діди залишилися в електоральному потенціал. Звичайно, він намалює собі голоси на виборах і, можливо, прийме новий строк, але пісня заспівана. Повчальні для пострадянських політиків куплети.

За 25 років одноосібного правління, він вивчив закутки і коридори політики, освоїв, як треба тримати віжки влади, і як користуватися батогами і пряниками, сидячи на казні. Але ніколи не висловив жодної свіжої думки, не подав жодної ідеї, крім тих, що запам’ятав у часи керівництва колгоспом. Неосвічений, хамуватий з удаваною хитрістю прямодушності, він подобався виборцям, вважаючи, що уособлює народну мудрість і стиль шанованого в цій середовищі вольового керівництва. Він вилизував фасади, бив боксерську грушу уряду, тільки сам розпоряджався бюджетом і особисто завідував усім, попалися на очі. Навчав, як садити овочі, робити трактора, вести бізнес, не лінувався підказувати громадянам, що таке добре, і що таке погано. При ньому білоруси розпрощалися зі своїм прапором, забули рідну мову, культуру й свободу.

Національні свята замінилися радянськими. Так само, як у нас при Януковичі, в армії і силових структурах Білорусі служать віддані особисто йому, або патріоти іншої держави. Чверть століття він перетворював країну в Мінську губернію Росії, прибираючи всі етнічні відмінності між росіянами і білорусами. Натомість отримував гроші, пільги і підтримку для свого режиму. Але, як часто буває між розважливими ідейними однодумцями, шило грошей вилізло з мішка взаємин. З них і почалися розбіжності між найбагатшими персонами Росії та Білорусі, лідерами двох дружніх держав, які давно злилися в одне, але зберігають видимість двох.

Скоро на московських іграх в перемогу, ми побачимо невідповідних по зростанню зберігачів радянського ладу рука об руку. Нехай вони не люблять один одного, граючи на одному електоральному полі, нехай говорять різні слова, але загальна думка займає їх голови. Як би зупинити час ще на 25 років. Тут вони близькі і зрозумілі один одному. Тут все, що котиться назад, здається їм просуванням до мети.

Олександр ПРИЛІПКО