Домбровська, яку «слуга народу» Корнієнко назвав «робочої бабою», заявила, що інцидент вичерпано

Миколаївський політик і одна з можливих кандидатів на виборах в мери Миколаєва Тетяна Домбровська вважає неприпустимими висловлювання глави партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка в її адресу, але приймає його вибачення і готова працювати далі. Про це вона заявила в коментарі LB.ua.

«Я вважаю, що це неприпустимо, щоб чоловік говорив, в принципі, в такій формі про жінку. Безумовно, та оцінка роботи, яку вчора дав Олександр під час прес-конференції, це висока оцінка. Єдине, її в такій грубій чоловічій формі бути не повинно. Вчора після конференції він приніс вибачення, також сьогодні були повторні вибачення, вже публічно. Тому я вважаю, що інцидент вичерпано, продовжуємо працювати далі», — зазначила Домбровська.

Вибачення Корнієнко, за її словами, вона приймає.

«Так (приймаю — ред.). Так. Але я хочу підкреслити: це неприпустимо, щоб чоловік в принципі говорив про жінку в такій формі», — зазначила політик.

Також він має намір продовжувати співпрацю з «Слугою народу» і готовий балотуватися в мери Миколаєва від провладної партії, якщо партія так вирішить.

«Я сьогодні є одним з розглянутих кандидатів, тому, думаю, як визначиться партія, тоді і буде повний результат. Я готова працювати далі. Інцидент вичерпаний. Вибачення прийняті», — резюмувала Тетяна Домбровська.