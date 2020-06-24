Американець зірвав джекпот, поки дружина ходила в туалет на заправці

Чоловік не послухався дружину, яка не захотіла, щоб він купував лотерейний квиток. Поки жінка перебувала у вбиральні, чоловік виграв півмільйона доларів.

Житель американського штату Південна Кароліна розповів, що розбагатів на 500 тисяч доларів, коли його дружина вирушила в дамську кімнату на заправку. Причому жінка була проти, щоб чоловік купував лотерейний квиток, пише UPI.

Американець анонімно розповів, що під час поїздки його дружині знадобилося у вбиральню і вони згорнули на найближчу автозаправну станцію.

Чоловік вирішив скористатися моментом і заправити авто бензином. Підійшовши до каси він побачив клієнта, який купив лотерейний квиток і прати захисний шар на ньому.

Чоловік попередив дружину, що теж спробує щастя, однак та поставилася до цього скептично і попросила не робити цього.

«Я відразу сказала: «Ні, не треба», — підкреслила жінка.

Однак американець вчинив по-своєму і, поки його друга половина перебувала у вбиральні, він придбав квиток миттєвої лотереї і відразу зірвав великий куш. Чоловік виграв 500 тисяч доларів.

Тепер пара мріє витратити гроші на подорожі.

Як повідомлялося раніше, чоловік зірвав джекпот, 40 років використовуючи одні числа. Австралієць недавно вийшов на пенсію і зрадів виграшу, який дозволить провести її безбідно.

: aspekty.net

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