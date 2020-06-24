Чому криза неминучий?

Заголовок провокационен. В питанні вже міститься твердження, що криза НЕМИНУЧА, варіюється лише причина – мовляв, чому? У реальності це, звичайно, не так.

Це – надзвичайно оптимістичний ракурс))).

Насправді в питанні міститься два твердження, і друге більшість з читачів не помітило. Неминучий у нас в контексті КРИЗА. А криза передбачає всього лише якесь напруження системи, балансування на межі руйнування – яке потім благополучно проходить, змінюючись стадією зростання. Ось саме це – вкрай оптимістично.

Це могло б відпрацювати десять, двадцять, чи сорок років тому, коли піки перевиробництва – або схлопування бульбашок, ликвидируясь у хворобливому, кризовому процесі поверталися в межі відносної норми.

Сьогодні неминучий, на жаль, зовсім не криза. Неминуча тотальна агонія сучасної економічної системи. Ні про яку кризу не йдеться. Це – ДЕМОНТАЖ, ОБВАЛЕННЯ всієї структури світової торгівлі (і не тільки). Всього інституту міжнародного права (і не тільки). Всього ліберального устрою суспільного життя (і не тільки). Обвалення системи як такої (не тільки долара).

В найцікавіше час ми з вами живемо (що, до речі, для будь-душі не випадково, але зараз не про це – тут вже метафізика))).

Отже, попереду повна трансформація реальності. Вона пройде значно далі, ніж ви думаєте – і навіть далі, ніж думає автор. Попереду…

– Стоп. Куди понесло тебе? Ти хоч звичайний криза доведи, його, нібито, неминучість. А то вже і реальність у нього попливла. Бухнул, чи що?

– Не, тверезий)). Звичайний криза? У сенсі, обвалення всього і вся? Всяких і різних індексів і рівня життя?

– Ну так. А то лякають народ з цього приводу, кричать тут з різних сторін – мовляв, скоро буде погано – а навколо поки все нормально. Ну, або майже нормально. Ось я звичайна людина, як мені зрозуміти, що ви там всі не пургу несете? Не мені локшину на вуха розвішуєте? Може, вам Путін приплачує. Або Держдеп. Або який-небудь Сорос, хто там нині ще під підозрою?

– Та без проблем. Це як раз розкласти легко. Будь-яка людина зі здоровими мізками зрозуміє.

– Ось знову ти, автор, напевно, мною маніпулюєш. Типу, якщо я тебе не зрозумів, не погодився, то у мене немає мізків – або вони не здорові?

– Слухай, на всіх не догодиш. Так напишу – образишся, мовляв, маніпулює. Напишу – “це не кожен зрозуміє” – скажуть, своїх сподвижників виділяє у вибрані. Напишу – “будь баран зрозуміє” – просто образишся. Давай, я вже не буду пританцьовувати – а просто закінчу думку. Че ти мене перебиваешь весь час?

– У тебе дві півкулі. Ми дискутуємо.

– Отже.

Щоб не занурюватися в індекси – у явно політизовані оцінки рейтингових “Мудисов” – і іншої експертної братії (там БАГАТО інформації, просто вона специфічна), ми візьмемо найпростіший, базисний показник.

Це – нафта.

Попит на неї в світі скоротився – і продовжує скорочуватися. У 2020 – за оптимістичними прогнозами він (сумарно) знизиться на 7-9 відсотків (це пророкує зацікавлена у високих цінах ОПЕК); за песимістичним – дійде і до 30. Про це говорять інші експерти. Є і більш жорсткі прогнози, але ми тут не крайності шукаємо, а здоровий глузд.

Більшість дипломатично говорять про те, що, мовляв, на ринку нафти велика волатильність (невизначеність).

Візьмемо помірно оптимістичний прогноз скорочення на 12 відсотків. Він відповідає і фактам і здоровому глузду, і точно НЕ зашкалює в

перебір.

– 12 це багато чи мало? Ну, подумаєш, попит на нафту. Вона то дорожчає хрін знає на скільки, то дешевшає он – до отрицалово доходило. Її ковбасить як потерпілу. Зараз знову 42. І що з того?

– Не плутай, півкуль, справа не в ціні за барель. Ціна – це суттєво, але все-таки вдруге. Справа в тому, що на енергоносіях, на вуглеводневому сировину тримається ВСЯ СВІТОВА ЕКОНОМІКА. Підкреслю – не на ціні на ці енергоносії (на ціні, в значній мірі, тримається наповнення бюджету РФ – але це не так суттєво). А саме на фізичних енергоносіях ВСЯ СВІТОВА ЕКОНОМІКА в її товарному і виробничому насиченні.

Фінансові бульбашки нам зараз не цікаві.

Інакше кажучи, якщо на 12 відсотків просіло споживання нафти – на стільки ж (а в реалі значно більше) – посипалося і все інше. ВСІ.

Немає сировини – немає асфальту, пластиків, добрив, пального, електроенергії, енергії всіх тих корисностей, що і формують нашу цивілізацію.

12 відсотків до кінця року – це дуже багато. Це – ПІКУ.

І це – м’яка оцінка.

Ще раз. Цікава і по-справжньому важлива – саме ЗАТРЕБУВАНА СВІТОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ видобуток. Це той обсяг, що буде РЕАЛЬНО перероблятися, використовуватися, удосконалювати людське життя. Скільки при цьому фантиків заплатили за барель і кому, хто конкретно наварился – а хто розорився – це деталі, які важливі тільки учасникам процесу. Для нас важливо ЗАГАЛЬНЕ, СУМАРНЕ СКОРОЧЕННЯ.

Інакше кажучи, СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ, що зірвалася з кредитних допінгів, нафта в таких кількостях БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБНА. Це не говорить про те, що нафта надлишковий продукт. Аж ніяк ні; це один з найбільш рентабельних продуктів, який тільки є в природі. Але його треба “переварити”, повноцінно використовувати – а наша планетарна економіка, перекошена в “риночек вирішить”, більше на таке не здатна.

І це – клінч. І це скукоживание провокує нервозність, розподіл залишків, конфлікти між державними структурами і корпораціями. Між сцепившимися в смертельній боротьбі кланами Закуліси.

Їдців на планеті до кінця року стане більше. А ось товарів – менше. Крім того, виготовляти ці товари буде пропорційно меншу кількість людей, які активно виганяються з закукливающейся економіки (роботи рулять).

Далі процес піде по наростаючій, розганяючи сам себе через розриви торгових і кредитних ланцюжків.

Через зростання безробіття і зниження сукупного (платоспроможного) попиту.

Через зниження реальних виробництв.

Через шалені витрати ресурсів на конфлікти і брязкання зброєю.

Ми зараз не будемо розкладати причини того, що цей тренд переламати не вдасться. ВЗАГАЛІ не вдасться – бо це злам системи. Зараз ми відповідаємо на питання чому неминуче як мінімум те, що в обивательському свідомості відбивається словом КРИЗА.

Восени середовище навколо нас стане агресивною.

Образно кажучи, восени почнеться “артобстріл”. Щодо випадкове вибивання працюючих підприємств. Плюс – обов’язкове закручування гайок.

Саме це – неминуче.

Автор стверджує, що це стане новим, постійним якістю життя. Оптимісти (тут я реаліст) – сподіваються на те, що через п’ять-шість років ситуація зміниться.

Усталений сімейний побут обивателя може розірвати на шматки першим же “снарядом”. Або другим. Або п’ятим. Ситуація не спрямована проти вас спеціально. І, при певному везінні у ній можна буде існувати необмежено довго – але сукупний цивілізаційний “пиріг” мегаполісів – кількість всіх корисностей, які купують за гроші – скільки б проміжних транзакцій там не проходило ЗМЕНШУЄТЬСЯ ЯК МІНІМУМ НА 10-12 ВІДСОТКІВ. Це – страшна цифра. Пирога і раніше не вистачало на всіх. Причому світ так влаштований, що спочатку забирають свої частки не самі голодні, а ті, хто сильніший. І це тільки початок обвалення.

Чому тільки мегаполісів? Бо на своїй землі людина сама вирішує, що, як і коли йому робити.

Розгойдування ситуації через “чорні” погроми, зрозуміло, не додасть сукупних ніштяк. Розбиті вітрини і розграбовані магазини тільки погіршать постачання. Кримінальний свавілля відверне частину суспільного ресурсу на решітки, охорону і колючий дріт (і це не мала частина). Охоронець, як і бандит нічого не виробляє. А їсти звикли і той, і інший.

Зараз у нас – ОСТАННЄ по справжньому спокійне літо (незважаючи на обридлі всім маски))).

Якщо ви “бабка” – відпочиньте по повній – буде що згадати. Якщо ви “мураха” – використовуйте ці дні. Буде можливість згадувати)).

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До речі, тим, хто сподівається на те, що все, що відбувається випадково, все складається саме собою – а ми тут займаємося “конспірологією”))). Це шикарне слово-ярлик знецінює будь-яку інформацію, ліквідуючи в заискривших було мізках проблиски сумнівів. Ніби лопату лайна вкинули в запрацював двигун.

Думати не треба, їхати нікуди))).

Більшість людей сприймають інфу тільки зі ЗМІ (вже навіть знаючи, що ці ЗМІ постійно їм брешуть))) – звичний похід ослика за морквиною. Ослика, вічно веденого до щастя…

Це стосується абсолютно всіх – і на Сході, і на Заході. Думаю, що це просто властивість людської психіки.

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Наприклад, основна тема новин. Хвилювання в США, що спалахнули через вбивства поліцією чорного афронигера. Расисти вбили рецидивіста. Нагадаю, це ОФІЦІЙНА причина коїться на Заході свавілля.

Проти неї і протестують.

Про який расизм у США (сьогодні) може йти мова?

Чорний вже і в президентах відзначився.

Так, загальний рівень життя у негрів-нижче. І цим чорні ВИПРАВДОВУЮТЬ свою схильність порушувати законодавство (убивства, грабежі, згвалтування, торгівля наркотиками, крадіжки, шахрайства).

І така кореляція дійсно існує.

Чим бідніша субстрату суспільства, тим більше вона криминализована.

Ось тільки найбідніший пласт білих буде спокійніше і лояльніше, ніж найбагатші афронигеры. Рівень вбивств серед найбіднішого шару білих ВДВІЧІ нижче, ніж серед найбільш забезпечених чорних.

І цьому є статистичне підтвердження.

https://www.infowars.com/anony…

конкретно це посилання взята у Макаренка (Моргена); але матеріал, зрозуміло, не унікальний.

https://cont.ws/@fritzmorgen/1… –

тут цікава табличка за 2006.

Нігери тільки що приїхали в США з Нігерії у в’язниці практично не потрапляють. Вони ще не освоїлися, ще не лізуть на рожен, ведуть себе лояльно. І цього цілком достатньо, щоб “злісна расистська поліція” їх не ображала, не хапала на вулицях “ні за що“.

Садять там дуже жорстко, але все ж за справу. Зокрема, якщо вести себе як мавпа – огребешь, як тварина. В усякому разі, раніше в Америці було так. І колір шкіри цієї “мавпи” не мав ніякого значення.

Хоча цілком заслужене НЕПРИЙНЯТТЯ чорних суспільством – було.

Так і з чого їх оточуючі повинні любити, з такою-то статистикою?

Те, що відбувається зараз – не помутніння розуму. Це осмислене вбивання клину в больову точку суспільства. Там і раніше скрипіло, воспалялось, нарывало… Те, що почнеться тепер – особливо, коли (дуже скоро) накотить справжній обвалбезробіття (він ще тільки на підступах)…

Расові розбирання для США – це гаплик.

І вони їх ПОЧАЛИ ЗВЕРХУ; атакувавши найчисленнішу і працьовиту частину свого суспільства – білих.

Остаточно перемогти білих неможливо – це призведе до обвалення всієї структури.

Дочекатися агресивної відповіді – це хаос; і це також призведе до обвалення.

Розвинути ситуацію щодо протистояння інших рас (латиносів, жовтих, червоних, арабів) – це ще швидше призведе до обвалення.

Розділити білих на групи, протиставити християнам ЛГБТ, сім’янинам феміністок, реднекам демократів, а республіканцям і мусульманам всіх інших – це якраз те, що виконується. І це призведе до витіснення з США тих, хто не захоче варитися в цьому тухлом бульйоні канібалів. Тих, хто ВПЕВНЕНИЙ У СОБІ (є хорошим спеціалістом) і тих, хто не може прийняти цей бардак з морально-етичним. Залишаться тільки розжиріли споживачі велфэра, старики, наркомани, феміністки, підараси і офіціанти усіляких непотрібних послуг. Цим їхати нікуди, не на що і не за чим. І – фермери (реднеки), яким не пощастило бути прив’язаними до загибелі землі. Трохи пізніше по цій гілці настає обвалення.

Саме про це і пише автор ось вже четвертий рік. Захід готує вигнання сукупного бюргера зі своїх рідних земель. Давно обіцяний процес ПІШОВ – і він ініційований саме ВЛАДОЮ. Власне, Влада його і підготувала – ретельно, заглиблюючись в кожну дрібницю.

Разом – по будь-якій гілці в перспективі обвалення \ що є не збоєм програми, а МЕТОЮ Ляльководів – оскільки все, що потрібно перекачати-перевезти-перебазувати ВЖЕ переправлено на території, що мають шанси вціліти.

І – через павутину корпорацій – у них ті ж власники.

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Чому я торкнувся цей аспект? Де ми, а де США? Пожежа у сусіда, який намагався підпалити твій будинок – це ж прикольно))).

ЗГОДЕН – в чомусь дійсно прикольно. Не буду кривити душею – вони своїх нігерів на вулицях повністю заслужили. Не про штати моя дуже, дуже глибоко прихована скорботу)).

Ось тільки палії не згорять. Згорить фермер Джон – а його, роботягу, все ж таки шкода.

Крім того, при колапсі американської економіки (а він БУДЕ, і це для нас зовсім не погано) – розриваються ланцюжка, за яким працює на штати та ЄС – Китай і Росія. Це означає, безліч підприємств залишаться БЕЗ ЗАМОВЛЕНЬ НА СВОЮ ПРОДУКЦІЮ. Без оплачених замовлень. І з цього (як правило) не випливає, що цю продукцію куплять десь ще. Відвантажувати що навіть добре знайомим покупцям без передоплати доведеться архиосторожно. При цьому зерно, наприклад, ще можна перенаправити куди завгодно; а узгоджену, сертифіковану, запущену на потік лінію якихось промислових виробів розгорнути в іншу країну – це ціла пісня. Продукт на підприємстві просто перестають штампувати (а це ДУЖЕ вигідно виробнику). Економиться при цьому тільки сировина і енергія (це відносно небагато, іноді навіть спричиняє додаткові витрати на їх позапланове зберігання); вивільняється робоча сила – як правило, вона не в захваті від таких “канікул”, летять договору у суміжників, не виплачуються вчасно кредити підприємствоміпотеки робітниками – падає сукупний платоспроможний попит – і все це рухається далі, гілки по ланцюжках.

А якщо починає ковбасити долар (а його почне блимати) – можуть взаємні розрахунки навіть на тих виробництвах, що з Америкою ніяк не пов’язані. Ні сировини вчасно не купити, ні обладнання.

Це – боляче.

І боляче нашому, російському Ванька – а зовсім не американському Джону. Тому вже без різниці, той вже переселився на планету мавп – а нашому поки є чого втрачати і над чим замислитися.

Два-три кроки в цьому напрямку – і у взаєморозрахунках з’явиться бартер.

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ПАРАД ПЕРЕМОГИ.

“Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами.”

Ні відняти ні додати.

Час символічно двічі.

Наша економіка далеко не процвітає. Але почав сипатися все-таки сукупний Захід. І це дає приводи до помірного оптимізму.

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Челябінська область, колірна оцінка. Оренбурзька область.

Йдемо за алгоритмом.

I. Власне АЕС.

Ядерних об’єктів навколо Чє більше двох. Скільки, уточнювати не будемо, ключі дослідження це не суттєво)).

Відзначити можна Челябінськ 65 (Озерськ) і Челябінськ 70 (Снежинськ).

Власне знамените ЗА Маяк розташоване на озері Кызылташ, яке є тамтешнім природним охолоджувачем з жорстким рыбнадзором. Рибу і дичину на Челябінських трасах краще не купувати; вона може бути засвічена.

Місце для Маяк вибирали дуже давно, ні про який переворот в СРСР у той час знати не знали. Так що сама його локація нам нічого не дає. Як і розвиток, обумовлене, в значній мірі політичної і військової складової. Тим не менш, благополучне існування і розвиток подібного об’єкта і сьогодні вже говорить про багато що.

Далі. Південно-уральська АЕС. Недобудована атомна станція з довгою і заплутаною історією.

Будівництво (проектну частину і супутню інфраструктуру) почали в далекому 1982 році. Фактичне будівництво стартувало в 1986 році. Планували три великих енергоблоку. Тоді ж, в 1986 році його і пригальмували – а в 1993 зупинили повністю.

Про що нам каже ця інформація?

Сам вибір місця – ще ні про що, так як в 1982 СРСР не мав у своєму розпорядженні дані про Переворот.

Призупинення об’єкта – абсолютно нормальна реакція на те, що творилося в країні після Чорнобиля; тим більше, що будівництво толком і не почали. Роботи зафіксували на рівні котловану.

Повна зупинка будівництва в 1993 – також не інформативна. На той момент йшла активна стадія розчленування СРСР, і Ляльководам було не до проектів послепотопной енергетики. Набагато важливіше було отримати і зберегти фактичний контроль над територіями імперії, що розпадається. Відповідно, давати в руки тубільців додатковий ядерний козир було зовсім не в інтересах англосаксів. До того часу вони вже практично контролювали всі суб’єкти РФ. До речі, їх ризики дійсно спрацювали в інтересах Росії. На рубежі тисячоліть – разом з літаком Примакова процес вдалося розгорнути.

Інакше кажучи, вся історія з недобудованої АЕС не може бути аргументом в користь безпеки території – ні свідчити про якісь загрози.

Плани відновлення будівництва Південно-Уральської станції поки залишаються планами. Якщо прискоряться – їх цілком можуть здійснити; але часу на розкачку залишилося обмаль.

Разом по пункту – Територія, найімовірніше, має “Синій” забарвлення. Причому акцент тут на об’єкти типу “Маяк”, а не на недобудовану атомну станцію, від якої, по суті, ми маємо тільки котлован.

II. Прилегла інфраструктура.

Місто, звичайно, потужний.

Сталь, чавун, цинк і феросплави. Космос, авіація, флот, армія, дорожня техніка, інструменти, прилади – хребет. Машинобудування – замилуєшся.

Навіть не буду розгортати. Стійкий “Синій” колір.

III. Соціальна складова.

Місто (в просторіччі – “Че”…) розвивається “задовільно”. Без жодних ривків і особливих провалів. Досить велике будівництво житла – навіть для мільйонника. 90 житлових комплексів; і це тільки в самому челябінську. З областю буде вже 156.

І це – при тому, що житло і сьогодні відносно недорого. Для кого все це будують? Питання риторичне; ті, хто читає статті автора давно знають відповідь – і як це пов’язано з негритянскими заворушеннями, розглянутими вище.

З навчанням також все в порядку. 15 вузів – це навіть для мільйонника дуже пристойна величина. Добротний, робочий місто. Базис.

“Синій” колір.

IV. Щось особливе.

Ну, метро тут будують досить наполегливо)). Не сказати, що хто-то в ньому вже прокотився – але і не сказати, що будівництво заморожене. ЯКЩО ми не помиляємося щодо забарвлення – то в найближчі два роки гроші, нарешті, відшукаються – і до 2027 лінія буде добудована.

Географія. 218 метрів над рівнем моря. Досить далеко від океанів; плита. Найбільше водосховище (Аргази) – як і безліч відносно дрібних озер – загрози в нашому ракурсі не представляють. Ні за місцем свого розташування (хвиля піде ВІД міста) – ні за суттю. Періодичні його пересихання тільки стверджують цього висновок.

Метеорит ми сюди приплітати не будемо, а от сховище яо, яким він погрожував, цілком собі підтверджує попередній висновок про безпеку території. Інакше кажучи, там, де піде Хвиля (крім ситуації кілометрового селю з промерзанням), такі сховища повинні бути ліквідовані. Тут такої потреби ніби як немає.

“Синій” колір.

V. Висновок. З величезною мірою впевненості можна сказати, що Челябінська область в нашому дослідженні – це безпечний, “Синій” колір.

Радий за челябінців.

Оренбурзька область.

I. Власне АЕС в області відсутня.

II. Інфраструктура.

Промисловість – газова, газопереробна, харчова – відразу після 90-х отримала стійку підживлення ресурсами. Зрозуміло, металургія. Електроенергетику забезпечують Сакмарская ТЕЦ і Каргалинская ТЕЦ. Розвиток явно не локомотивне (та й степова база не сприяє “ривків”), але і не депресивний регіон. Трохи вище того, що там мало б бути “середньостатистично”.

III. Соціальний розвиток. Дуже непогано з ВУЗами. Прям дуже непогано для пятисоттысячника. Будівництво житла хоч і не в масштабах сусіднього Челябінська, але цілком добротне. 20 РК тільки в самому місті. В пропорції це менше приблизно на третину. Сам не бував; але відгуки останніх років про місто хороші.

IV. Щось особливе. Верблюди і степ… Географічно місто – щодо Хвилі безпечний. Висота 107 метрів над рівнем моря. Існують складності з паводками (і це суттєво).

V. Крім місцевих проблем з “повінню” – вони будуть значні – територію можна фарбувати “Синім”.

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І знову довелося працювати в зім’ятому режимі, так і наступна стаття чи вийде повноцінним.

Кольорова розкладка на сьогоднішній день. Карта багатофункціональна. https://www.google.com/maps/d/…

Напрямок Хвилі на глобусі

https://cont.ws/@sahalara/1502…

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З питань переїзду – звертайтеся в лічку; перевіряйте фільтри – або давайте пошту – деяким фізично не можу відповісти. Зокрема – жінка тут намагалася з Парапланом знайомиться – хлопець залишився в непонятках.

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Велика подяка всім, хто вже долучився.

Питання і консультації в приват з оплатою ніяк не пов’язані.

Удачі нам всім))