Брежнєв today

Сьогоднішній виступ Путіна, як і попередні коронавирусные звернення, нагадали мені одну історію.

Спічрайтерами Брежнєва, як не дивно, були досить освічені і ліберально (в радянських масштабах) орієнтовані люди — Арбатов, Бовін, Іноземцев. Їх йому підсунув Андропов. Опинившись в ролі генсека, Брежнєв, який, за зауваженням Шелепіна, ніколи в житті не читав нічого, крім гумористичного журналу «Крокодил», нервував: в його уявленні генсек, лідер повинен вимовляти важливі промови, промови — це владний ресурс, а він, будучи людиною недурною, добре знав себе як людини вкрай обмеженого.

Незважаючи на ареопаг дійсно яскравих на той момент системних інтелектуалів, промови Брежнєва були нудною жуйкою, яку тільки можна уявити. І саме вони зіграли чималу роль у дискредитації комунізму як світової мрії людства. Але мова не про це.

У промовах Брежнєва (завдяки його спічрайтерам) були завжди досить критичні пасажі про радянській економіці, про те, які недоліки в ній все ще спостерігаються. (Причина була не в розумі спічрайтерів, а в постійній ревнощів і політичному суперництві Брежнєва з прем’єром Косигіним: ці стріли летіли в нього.) Проте дивним (для спічрайтерів) чином чим ближче до кінця кар’єри і чим гірше йшли справи в радянській економіці, тим менше критичних випадів Брежнєв допускав. Він почав вымарывать практично всі їх ліберально-критичні пасажі і звинувачувати їх у «очернительстве».

Так ось в останніх промовах Володимира Путіна вражає ця розгортається в них багатофігурна і абсолютно спокійна картина «соборної ефективності»: точно і вчасно спрацювали всі служби та державні органи, вчасно підключилися не тільки медики, але і служби МНС, підрозділи міноборони, російські вчені, працюючи на межі можливостей і уміло розпоряджаючись ресурсами, вони… що і дозволило врешті-решт здобути ефективну перемогу над епідемією.

Цей світ державно патронованої ефективно-соборної діяльності, що відтворює сталінський міф про перемогу у війні і на наступний йому брежнєвський міф благословенній стабільності, заворожує і самого Володимира Путіна, і повинен зачарувати його слухача. Звичайно — пенсіонера. Бо важко уявити собі людину молодше 50 років, який прослухає цю промову.

Ця магія уявного світу державно організованої ефективності зовсім захопила Володимира Путіна і вже не відпустить. У світі своїх промов він створив ту Росію, яку хотів. Бюрократично-ідеальну, геополитическо грізну, військово офигенную. І пропонує нам жити в цьому світі як мінімум 12 років.

А вам все не йметься.