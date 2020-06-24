Названі результати стрес-тесту українських банків

Національний банк провів експрес-стрес-тест стабільності банків, за результатами яких 7 приватних та 2 державних банки показали ризики достатності капіталу. У тестуванні НБУ закладав умови, жорсткіше ніж у макропрогнозі на рік, заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова під час звіту про фінансової стабільності.

“Зараз ми провели експрес-стрес-тест і умови, які ми заклали, були жорсткіше ніж наш макроекономічний прогноз.

Ми побачили 9 банків, які мають певні ризики щодо дотримання нормативів капіталу.

…Чи означає це, що ці банки несуть загрозу фінансовій стабільності? Немає. 2 з них держбанку і держава гарантує їх платоспроможність.

Частка решти 7 банків у банківському секторі менше 5%, тому ми не очікуємо якихось потрясінь”, – повідомляє Рожкова.

Також вона закликала всі банки реально оцінювати свої активи, визнавати збитки і вчасно формувати резерви, а також тимчасово не виплачувати дивіденди акціонерам, щоб мати достатній буфер для поглинання можливих збитків.