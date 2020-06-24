Керівника заповідника на Київщині підозрюють у привласненні 17 млн

Служба безпеки України викрила протиправну схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних коштів організованою групою посадових осіб історико-етнографічного заповідника, підвідомчого раніше Міністерству культури.

У рамках досудового розслідування оперативники і слідчі спецслужби встановили, що в 2018 році генеральний директор закладу і двоє його спільників придбали фактично непотрібне адміністративна будівля в Переяславі на Київщині. Вартість майна склав 2,5 мільйона гривень, проте чиновники придбали його за понад 19 мільйонів. Для цього зловмисники підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю у вартості привласнили.

Зараз всім трьом фігурантам оголошено підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Викриття протиправної схеми проводили співробітники ГУ СБУ в м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.