Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році. Також очікується більш повільне відновлення у 2021 році. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення РБК-Україна з посиланням на оновленому прогнозі МВФ.

Згідно з даними фондами, прогнозується, що світова економіка скоротиться на 4,9% в 2020 році, що на 1,9 в.п. нижче квітневого прогнозу. За падінням відбудеться часткове відновлення зі зростанням на 5,4% в 2021 році, що нижче, ніж попередній прогноз (5,8%).

“Зараз ми прогнозуємо більш глибоку рецесію в 2020 році і більш повільне відновлення у 2021 році”, – йдеться в повідомленні.

Ці прогнози припускають сукупні втрати світової економіки за два роки (2020-2021 роки) у розмірі понад 12 трлн доларів.

У той же час у МВФ відзначають високу невизначеність прогнозів, оскільки медичного вирішення проблеми коронавіруса не знайдено, а шляхи виходу з кризи неясні.

Як наголошується в повідомленні МВФ, пандемія COVID-19 змусила закрити країни, що допомогло стримати вірус і врятувати життя, але також спровокувало гіршу рецесію з часів Великої депресії.

МВФ прогнозує синхронізований глибокий спад в 2020 році як для країн з розвиненою економікою (-8 %), так і для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються (-3%; 5%, якщо виключити Китай). При цьому більш ніж у 95% країнах знизиться доходи на душу населення.