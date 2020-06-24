Профспілки вимагають відставки «слуги народу» Третьякової яка заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості

Постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків вимагає відставки голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепа від фракції «Слуга народу» Галини Третьякової. Про це йдеться в заяві Постійної комісії ФПУ.

У відкритому листі до спікера Верховної Ради організація вимагає відкликати з посади голови комітету Третьякову з-за її «антисоціальною та антигуманної позиції».

Обурення Комісії ФПУ викликало відео, на якому Третьякова розмірковує про доцільність виплачувати безробітним громадянам соціальну допомогу. Зокрема, вона заявила, що в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти «дуже низької якості».

«Коли демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім’єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що теж сідають на державні кошти», — вважає народна обраниця.

Також вона стверджує, що Великобританія і Сінгапур приймають жорсткі заходи для боротьби з безробітними.

«Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока по відношенню до тих, хто не працює. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований. Ось така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (екс-прем’єр Сінгапуру, — ред.) згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти», — сказала Третьякова.

«Слуга народу» зазначила, що такими садистськими методами влади інших держав «викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками».

«Співати пісні потрібно того, хто щодня встає на захист своєї Батьківщини, на захист свого будинку, і щоб готувати своїх утриманців. Усі, хто цього не робить, вони не можуть відносити себе до гідного життя», — додала Третьякова.



