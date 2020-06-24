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Просто, але зі смаком: шведська принцеса Вікторія в сукні H&M за $285 (фото)

24.06.2020

Днями кронпринцеса Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель відзначали 10-у річницю весілля. На честь свята вони традиційно представили нові офіційні портрети. Що цікаво, на світлинах Вікторія позує в сукні демократичного шведського бренда H&M, але в дещо іншій варіації, ніж зазначено на сайті. Вартість сукні з колекції Conscious Collection складає 285 доларів.

Це не вперше, коли королівські особи обирають бюджетні речі. Так, наприклад, Кейт Міддлтон та Меган Маркл також неодноразово позували в образах з мас-маркету.

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