Просто, але зі смаком: шведська принцеса Вікторія в сукні H&M за $285 (фото)

Днями кронпринцеса Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель відзначали 10-у річницю весілля. На честь свята вони традиційно представили нові офіційні портрети. Що цікаво, на світлинах Вікторія позує в сукні демократичного шведського бренда H&M, але в дещо іншій варіації, ніж зазначено на сайті. Вартість сукні з колекції Conscious Collection складає 285 доларів.

Це не вперше, коли королівські особи обирають бюджетні речі. Так, наприклад, Кейт Міддлтон та Меган Маркл також неодноразово позували в образах з мас-маркету.