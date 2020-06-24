Виконувати обіцянки ніхто не буде

Віце-прем’єр Голікова в понеділок на програмі Познера повідомила, що до 2024 року можливо знизити рівень бідності вдвічі. По всій видимості, заява Голікової — просто агітаційний хід перед «всенародним голосуванням», так як воно виглядає досить дивно.

Проблема в тому, що немає єдиного критерію бідності, а звичка приховувати реальні проблеми через погано дібраними синонімами (вибух — бавовна, повінь — підтоплення, авіакатастрофа — жорстка посадка і так далі) не дозволяє точно зрозуміти, про що йде мова. До всього іншого, критерії бідності взагалі досить розмиті, і різні методики можуть давати істотно розрізняються між собою результати.

У Росії, до речі,є досить чітке визначення середнього класу. Воно дано в розпорядженні уряду РФ від 17.11.2008 № 1662-р (ред. від 28.09.2018) «Про Концепцію довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року» В ньому чітко зазначено, що середній клас відраховується від середньодушового доходу у шість мінімальних окладів. Інших таких же чітких визначень немає. Ну, слова Путіна про 17 тисяч рублів згадувати немає сенсу, так як вони взяті зі стелі, так і змістовно виглядають форменим знущанням.

Шість мінімальних окладів — це 72 тисячі рублів на місяць на людину. Сім’я з чотирьох осіб має отримувати не менше 300 тисяч в місяць, щоб вважатися середнім класом. Тобто, при середньодушове доході в 72 тисячі чоловік точно не потрапляє в категорію бідних.

Проблема в тому, що у нас бідними називають тих, хто отримує дохід нижче прожиткового мінімуму. Хоча насправді ця категорія повинна називатися жебраками і ніяк інакше. І раз так, то логіка підводить до цілком здоровому припущенням: бідний в Росії — це той, чий дохід знаходиться в діапазоні від 12 до 72 тисяч рублів на місяць. Середньодушовий, звичайно. Тобто, сім’я з чотирьох осіб з доходом до 48 тисяч — це сім’я жебраків, від 48 тисяч до 300 тисяч — бідні. Мабуть, саме їх число, як вважає Голікова, до 2024 року вдасться зменшити вдвічі.

Але в тому й справа, що переважна більшість громадян Росії в такій логіці — бідні або жебраки. Їх близько 80% від загального числа населення, а якщо врахувати карантинну катастрофу, то напевно це число збільшилося. Логічно запитати — як саме Голікова передбачає зменшити вдвічі це число. За рахунок чого або за рахунок кого. Чудес не буває — економіка країни впала. Як в силу системних причин, так і у зв’язку з карантинними заходами, розумність яких викликає дуже великі запитання. Разом з економікою суттєво ускладнилася ситуація і з експортними надходженнями — тут вже щосили працює зовнішній фактор.

Швидше за все, обіцянка Голікової в рамках сьогоднішньої моделі нереально в принципі. Простіше кажучи — вона бреше. При цьому вона знає, що вона бреше, ми знаємо, що вона знає, що вона бреше. І вона чудово розуміє, що ми знаємо, що вона знає… ну і так далі. Але тут сталося голосування по поправках, а тому всім чиновникам дано вказівку натягнути на обличчя жвавий вираз і розповідати про світлих далях і перспективи. Виконувати всі ці обіцянки ніхто не буде — по-перше, тому що не з чого, а по-друге — а навіщо?