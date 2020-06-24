Зеленський поспівчував сім’ям загиблих від повені і пообіцяв матеріально допомогти

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні висловив співчуття сім’ям загиблих під час негоди і повені на заході країни.

Постраждалим від паводку він пообіцяв допомогу від держави.

«Держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове», — сказав президент.

За його словами, для подолання всіх наслідків стихійного лиха може знадобитися на один мільйон гривень, однак ці кошти обов’язково будуть знайдені.