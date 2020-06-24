“Слуги народу” повісять на українців новий податок: 25 тисяч за машину

Депутати від партії “Слуга народу” зареєстрували новий законопроект №3704, згідно з яким власники дорогих автомобілів повинні будуть платити новий податок.

Мета парламентаріїв — збільшити кількість платників податків і надходження в державний бюджет України, відповідно.

Якщо законопроект набуде чинності, то кожен водій дорогого авто буде платити за свій автомобіль близько 25 000 гривень в рік. Раніше це правило стосувалося тільки власників елітного транспорту.

Відзначається, що на сьогоднішній день цей податок сплачують власники автомобілів молодше п’яти років. Вартість оподаткованих автомобілів більше, ніж 375 мінімальних витрат, тобто більше 1,7 мільйона гривень.

Якщо новий законопроект буде схвалений, то змушені будуть платити ті автомобілісти, чий транспорт коштує до 200 мінімалок і вік до 8 років, а виходить — більша частина українських водіїв.

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде зростати. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати. Податкова інспекція може вилучити машину у власника, якщо він відмовиться платити. Під час несплати податку неможливо продати чи передарувати авто, тому ухилитися від виплат не вийде.