Автобус з пасажирами потрапив у смертельне ДТП під Києвом

Під Києвом на старій Обухівській трасі, де водії часто не дотримуються швидкісного режиму, сталася нова аварія. Зіткнулися пасажирський автобус і Opel Astra. Обидва транспортних засоби опинилися в кюветі, але по різні боки дороги.

В «Опелі» від удару була вся зім’ята передня частина авто. Водій загинув, пасажиру вдалося вижити. Як повідомляє dtp.kiev.ua за попередніми даними, водій «Опеля» на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу. Це і призвело до аварії.

Число постраждалих в автобусі уточнюється.