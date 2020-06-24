Повінь – зміна системи

Menu
Close

Автобус з пасажирами потрапив у смертельне ДТП під Києвом

25.06.2020

Під Києвом на старій Обухівській трасі, де водії часто не дотримуються швидкісного режиму, сталася нова аварія. Зіткнулися пасажирський автобус і Opel Astra. Обидва транспортних засоби опинилися в кюветі, але по різні боки дороги.

В «Опелі» від удару була вся зім’ята передня частина авто. Водій загинув, пасажиру вдалося вижити. Як повідомляє dtp.kiev.ua за попередніми даними, водій «Опеля» на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу. Це і призвело до аварії.

Число постраждалих в автобусі уточнюється.

Читайте також:   Україна виплатила 1,1 млрд дол. за євробондами, — НБУ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *