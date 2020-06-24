Мешканцям будинку, що вибухнув у Києві дозволили зайти до квартири, але не всі ризикнули

Жителям напівзруйнованого вибухом під’їзду багатоповерхового будинку на столичних Позняках нарешті вдалося забрати свої речі і документи.

В той же час самих людей в аварійну будівлю не пустили — вони були змушені дати докладні інструкції рятувальникам і поліцейським, а ті розповідали їм про хід пошуків по відеозв’язку.

Для цього власників просили розповісти, де що знаходиться або намалювати схему, йдеться в сюжеті ТСН.

Раніше в свої квартири допустили жителів сусідніх будинків — після того, як їх обстежили на предмет пошкоджень.