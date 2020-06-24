Поплічник Януковича банкір Віктор Братко вкрав і вивів з України $44 мільйони і втік до Білорусі

Білорусь відмовила Україні у видачі колишнього голови правління банку «Київська Русь» Віктора Братко, якого українські правоохоронні органи звинувачують у зняття з банківських рахунків понад 44 мільйонів доларів в 2015 році.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

В серпні 2016 року Віктор Братко був оголошений в міжнародний розшук, а через два роки він був затриманий білоруською міліцією і поміщений під варту. Через три місяці після затримання, 9 листопада 2018 року, він був звільнений рішенням заступника прокурора Мінська, оскільки в той же день Департамент громадянства і міграції Міністерства внутрішніх справ Білорусі надав йому статус біженця.

В одному з рішень українського суду уточнюється, що Білорусь надала екс-банкіра статус біженця, пославшись на те, що його переслідують в Україні з політичних мотивів, і відмовилася видати його. Пізніше з цієї причини Інтерпол виключив Братко з міжнародного розшуку.

Тепер український суд зобов’язав правоохоронні органи завершити досудове слідство протягом 2 місяців та затвердити процесуальне рішення — розслідування по справі Віктора Братко триває більше 4 років.

Адвокати екс-банкіра відмовилися вказати, чим він займається в Білорусі і в якому місті зараз живе. За їх словами, у слідчих було достатньо часу, щоб зібрати докази провини або невинності Братко і пред’явити обвинувачення або закрити справу.

За версією слідства, Віктор Братко за безцінь продав два офісні будівлі в Києві та Львові, які були передані в заставу банку. Цю операцію він провів за день до введення тимчасової адміністрації в банку згідно з рішенням Національного банку України. В рамках кримінальної справи все його рухоме і нерухоме майно було заарештовано.