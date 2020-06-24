Український виробник представив авто для перевезення медикаментів

Компанія Polycar представила спеціальний езотермічний фургон, призначений для перевезення медикаментів, що швидко псуються. Машина представляє собою термокапсулу, виготовлену на базі компактвену Renault Dokker.

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, новинку побудували на базі Renault Dokker.

Зовнішня обшивка вантажного відсіку збережена в заводському вигляді, додана додаткова внутрішня обшивка, виготовлена ​​з алюмокомпозиту, матеріалу з чудовими зносостійкими та корозієстійкими властивостями.

У якості утеплювача в простір між обшивками закачаний пінополіуретан, що дозволяє домогтися від термоізолятора необхідного рівня ущільнення, що запобігає просіданню елементів внутрішньої обшивки. Всі стики всередині капсули ретельно оброблені герметиками, повністю виключена ймовірність виникнення «містків тепла» і можливість попадання вологи зсередину камери в простір між обшивками.

Поверхня підлоги фургона оздоблена листовим алюмінієм рифленого типу, що полегшує переміщення всередині фургона. У стелі термокапсули встановлені освітлювальні прилади LED-типу.

Температурний режим, який може бути стабільно встановлений всередині даного фургона, знаходиться в межах від -10 ºC до + 10 ºC.