Євродепутат від Польщі поскаржився на Німеччину і Францію за трепетне ставлення до Росії

Німеччина і Франція не стільки цікавляться відносинами з США, скільки зв’язками з Росією, заявив в інтерв’ю Telewizja Republika євродепутат від Польщі Яцек Саріуш-Вольський. За його словами, в нинішній ситуації Варшава повинна стати головним союзником Вашингтона в Європі.

Європейський парламентарій сказав, що в даний час ставлення Франції та Німеччини до США не є позитивним, хоча «ці країни зобов’язані їм (США — прим. RuBaltic.Ru своїм звільненням від нацизму». При цьому Німеччину більше цікавить отримання сировини з Росії, ніж створення міцних відносин із Сполученими Штатами, вважає Саріуш-Вольський.

«Що стосується армії США, то ми будемо прагнути до здійснення плану переміщення військ на нашу територію. Тоді співпрацю на лінії Варшава — Вашингтон стане ще більш тісною. <…> Західні країни купують сировину в Росії і при цьому хочуть задарма користуватися захистом з боку США», — заявив польський євродепутат.

Політик також звинуватив польську опозицію, яка, на його думку, грає на руку Москві і Берліну, «не розуміючи довгострокових інтересів Польщі». Саріуш-Вольський додав, що Польща «виростає» у головного європейського союзника США.

В середу, 24 червня, польський президент проведе у Вашингтоні переговори з американським колегою Дональдом Трампом. Як очікується, на переговорах будуть обговорюватися плани США щодо скорочення контингенту американських військ в Європі.