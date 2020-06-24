В IKEA відреагували на скандал з нелегальними поставками дерева з України: компанія почала аудит

У компанії IKEA заявили, що проведуть перевірку постачальників після того, як їх звинуватили у використанні нелегально зрубаної української деревини.

Про це компанія заявила у коментарі Reuters.

Згідно із заявою одного з фахівців компанії, в IKEA знають про проблему нелегальної вирубки лісів і мають намір розбиратися з постачальниками, які порушують закон.

«IKEA не допускає використання нелегально заготовленої деревини в нашій продукції. Ми визнаємо, що незаконна вирубка залишається широко поширеною глобальною проблемою і працюємо над реалізацією заходів по перевірці відповідності наших постачальників законності», – повідомили в компанії.